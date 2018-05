LE PRÉSIDENT BOUTEFLIKA TRANCHERA AUJOURD'HUI LE PROJET DE LFC 2018 Conseil des ministres: la fin des polémiques

Par Saïd BOUCETTA -

Même acculé sur les questions d'impôts, il n'est pas dit que le gouvernement cède sur les dispositions fiscales, dans un contexte financier très délicat pour le pays.

La loi de finances complémentaire sera le principal point à l'ordre du jour du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Le président de la République qui a convoqué le gouvernement à l'effet d'endosser cet important texte, à mi-chemin de l'année financière, a, disent certaines «indiscrétions» très largement relayées par la presse, renvoyé l'Exécutif à une seconde lecture. Le projet aurait été expurgé d'une disposition en rapport avec la concession de terres agricoles à des entreprises étrangères.

La seconde mouture dudit texte qui, elle aussi, a connu, une large diffusion au niveau des médias nationaux, s'est distinguée par le relèvement des taxes sur la délivrance de documents d'identité.

La polémique suscitée par les nouveaux tarifs a fait sortir le Premier ministère de son silence. Dans un communiqué publié sur sa page Internet, le Palais du gouvernement a dénoncé des «fuites organisées» et s'est expliqué sur la nouvelle tarification, rendue obligatoire par le caractère «biométrique» des documents, tout en soulignant leur validité portée à dix années, rendant, de fait, la participation du citoyen assez dérisoire.

Le gouvernement s'est défendu comme il pouvait, mais cette sortie n'a pas eu un effet apaisant sur la scène politico-médiatique qui a même connu une véritable surchauffe. L'Exécutif a tout bonnement perdu la bataille de l'opinion sur cette question précisément.

Mais, même acculé sur les questions d'impôts, il n'est pas dit que le gouvernement cède sur les nouvelles «niches» fiscales, dans un contexte financier très délicat pour le pays. L'expérience récente a démontré que les levées de boucliers de l'opposition contre des décisions jugées antisociales n'ont eu, au final, aucun impact sur la société réelle. Le cyber-activisme «débordant» sur les réseaux sociaux ne semble pas trouver un relais sérieux auprès des Algériens. La hausse des prix des carburants et de l'électricité illustre cette fracture entre l'élite politique de l'opposition et la population, puisque le chahut «organisé» au sein de l'APN n'a pas eu d'écho dans la rue.

C'est dire que les nouveaux tarifs de la carte biométrique et autres, dénoncés comme prohibitifs par l'opposition peuvent passer comme une lettre à la poste, puisque, comme pour l'essence, les larges couches de la société, n'en sentiraient pas vraiment les effets.

Mais il y a lieu de relever que l'opportunité de la LFC 2018 ne se limite pas aux taxes sur les documents d'identité, mais aborde d'autres chapitres censés doper les recettes budgétaires, à l'image de l'imposition de la TVA sur les kits d'assemblage de véhicules ou la nouvelle taxation, allant jusqu'à 200% pour les produits fabriqués localement. L'autre fonction de cet avant-projet de loi est à chercher dans la volonté de l'Etat de maintenir, voire de consolider les efforts d'investissement public, histoire de booster la croissance et éviter une «apnée» de l'économie nationale. Les observateurs avertis, constatant que le recours au financement non conventionnel n'a pas produit l'effet hyper-inflationniste redouté, relèvent un apport budgétaire supplémentaire de l'ordre de quelque 500 milliards de dinars. Le gouvernement n'a donc pas pris l'option de puiser dans les recettes excédentaires et limiter au maximum le recours au financement non conventionnel, mais maintient ses prévisions contenues dans la loi de finances 2018, tout en réinvestissant les recettes générées par la hausse des prix du pétrole.