MOMENT DE PARTAGE AU SHERATON CLUB DES PINS Le concept "Prana" séduit les visiteurs

Par Saïd BOUCETTA -

Cette formule inédite a été révélée à l'occasion d'un dîner Iftar auquel le nouveau Directeur Général du Sheraton Club Monsieur Sam Van Campenhout des pins a convié les journalistes.

Un thé aux chandelles sur sable fin, c'est ce que propose le Sheraton Club des pins qui offre la possibilité aux amoureux des sorties nocturnes de passer des soirées sereines bercées par les vagues. Le complexe hôtelier haut standing lance en effet son nouveau concept «Prana» sous le slogan «Les pieds dans le sable, la tête dans les étoiles» harmonisant à la fois décor naturel, sérénité et ambiance ramadhanesque. Plusieurs «nids», dispersés sur le sable de la plage Sheraton sont mis à la disposition des visiteurs. Un bar servant des jus naturels «détox» et des fruits frais offriront au corps à se régénérer après une journée de jeûne. Le décor est ainsi planté pour inviter tous ceux et celles qui veulent rompre avec la vie cloîtrée des centres urbains et l'atmosphère confinée des salons. Cette formule inédite a été révélée à l'occasion d'un dîner Iftar auquel le nouveau Directeur Général du Sheraton Club des pins, Sam Van Campenhout a convié les journalistes. A la faveur de ce moment de partage, Sam Van Campenhout a discuté à bâtons rompus avec les représentants des médias et a rappelé l'importance des hommes et des femmes dans la réussite de toute entreprise. Il s'est dit également séduit par l'attachement du peuple algérien aux traditions. C'est donc dans l'esprit du mois de Ramadhan que le Sheraton Club des pins a réuni la famille de la presse autour d'un Iftar, en présence de son DG. Une simple initiative que son dirigeant souhaite d'ailleurs transformer en une tradition accoutumée. Toujours prête à nouer des relations solides avec la presse nationale, l'équipe managériale de l'hôtel Sheraton d'Alger a de la sorte pris part au dîner des journalistes, au restaurant La Terrasse, pour souhaiter un Ramadhan moubarak à l'ensemble de la famille de la presse et au peuple algérien. «Nous sommes très heureux d'accompagner les journalistes lors de cette rupture du jeûne dans une ambiance conviviale» a déclaré le Directeur Général de l'établissement hôtelier. L'hôtel Sheraton Club des pins a mobilisé ses différentes structures depuis le début du mois de Ramadhan, concoctant un programme spécial en parfaite harmonie avec l'atmosphère particulière du mois sacré. Comme à l'accoutumée, un buffet iftar traditionnel est servi, pendant tout le mois de Ramadhan, au restaurant La Terrasse, face au coucher de soleil, situé en bord de piscine et accompagné d'une animation musicale. Des menus personnalisés pour les groupes, servis au choix en bord de mer, au restaurant traditionnel Le Tassili ou dans les salons privés, sont mis à la disposition des clients de l'hôtel. Rappelons que le Sheraton a tenu sa première édition «Iftar Pour Taxis» qui est une oeuvre caritative. Un sac comportant un repas complet a été remis à chaque chauffeur de taxi à l'aéroport Houari Boumediene. Plusieurs offres estivales ont été réfléchies pour assurer à ses clients un hébergement en demi-pension, de nouveaux menus de restauration, l'ouverture du restaurant Le Nautilus et le très convoité concept «Prana». L'hôtel Sheraton, toujours friand de nouveauté, ouvre une nouvelle salle des banquets pour le dernier trimestre 2018.