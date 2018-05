Annaba otage de la mafia

Par Wahida BAHRI -

Les dépassements et le pourrissement caractérisant les administrations en charge du foncier dans la wilaya de Annaba, ont fini par faire sortir le directeur de la Conservation foncière de Annaba d'un silence qu'il a longtemps appréhendé.

Un silence aux conséquences néfastes tant sur sa responsabilité comme directeur d'une administration névralgique, que sur la sauvegarde des biens de l'Etat, en matière de protection du foncier, de tout bradage mafieux. Le commis de l'Etat, directeur de la Conservation foncière de la wilaya de Annaba, a décidé, en pleine session d'APW de crever l'abcès, en faisant état d'un véritable réseau de mafieux du foncier et de tous les dépassements, avec la complicité de fonctionnaires, administrateurs et responsables du secteur foncier dans la wilaya de Annaba, cadastre et Domaines entre autres.

Des accusations et dénonciations qui ont, rappelons-le, été mises à nu, lors, de la dernière session de l'APW, par Aa.S directeur de la Conservation foncière qui, en pleins travaux de session de l'APW, a annoncé sa démission. Selon le commis de l'Etat, l'insoutenable situation que vit le foncier à Annaba, dont des rapports détaillés sur le bradage et les dépassements ont été transmis à la hiérarchie. Des rapports qui sont restés sans suite. L'ex-directeur de la Conservation foncière de l'agence de Annaba a, selon ses propos devant les membres de l'exécutif, lors des travaux de la session de l'APW, a fait état de sa confrontation à certaines forces occultes et leur pression, pour le contraindre, voire l'obliger à céder à la malversation, entre autres. Cet état de fait et bien d'autres plus graves ont été dénoncés ouvertement devant le staff de l'exécutif de la wilaya de Annaba et ne sont pas restés sans impact, pour provoquer l'indignation de ces derniers qui ont aussitôt demandé au premier responsable de la wilaya, le wali en l'occurrence, d'ouvrir une enquête visant à mettre à jour les dessous de la démission du directeur de la Conservation foncière.

Une démission qui jusqu'à la mise sous presse, n'a pas encore livré tous ses secrets. Néanmoins, il est à noter que le ministère de tutelle n'est pas resté indifférent pour autant. En effet, une commission d'enquête vient d'atterrir à l'agence de la Conservation foncière de Annaba, apprend-on de source interne à cette institution d'Etat. Selon les indiscrétions filtrées par cette même source, la commission se compose de hauts cadres relevant du département des finances pour enquêter sur ce qui s'apparente à un grand pourrissement du secteur du foncier à Annaba. Un panel de dépassements, a été orchestré par la mafia du foncier, sous la bénédiction d'une Conservation foncière parallèle à celle existant.

Il s'agit, nous précise-t-on, d'une toile d'araignée au sein de laquelle active un personnel au service de cette mafia qui, agissant frauduleusement et dans l'impunité, s'approprie les terrains domaniaux et ceux appartenant aux colons et pieds-noirs, nationalisés par l'Etat, ainsi que des terrains appartenant à des familles, ne vivant plus à Annaba et même en Algérie. En somme, les membres de la commission d'enquête sont appelés à passer au peigne fin des milliers de documents, la plupart sont soupçonnés d'être de vrais faux documents, actes de propriété, actes de publications, jugements et livrets fonciers, entre autres documents falsifiés par la mafia du foncier à Annaba. En attendant les relents de ce scandale aux ombres de pourrissement, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas là, d'un premier scandale à Annaba. Bien au contraire, c'est l'un d'entre une série dont celui du fameux expert foncier. Un scandale remontant à plus de 5 années impliquant plusieurs mis en cause dont un greffier et l'expert foncier. Notons que, jusqu'à la mise sous presse, cette affaire n'a toujours pas été élucidée.