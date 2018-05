RAPPORT DU DÉPARTEMENT D'ETAT SUR LES LIBERTÉS RELIGIEUSES "Le vivre ensemble est une réalité en Algérie"

Par Mohamed TOUATI -

Le siège du département d'Etat americain

«Nous sommes impressionnés par les progrès réalisés par l'Algérie ces dernières années en matière de tolérance et du vivre ensemble, par rapport au contexte régional. Il y a un climat de tolérance», ont souligné des diplomates US.

L'Algérie est sans doute en train de récolter les fruits en matière de respect des libertés religieuses en particulier et des droits de l'homme tout court. Les lauriers qui lui sont distribués de la part d'un pays tiers et des Etats-Unis essentiellement, qui demeurent très sourcilleux à ce propos, ne tombent pas du ciel. Ils ne sont non plus ni indulgents ni conjoncturels. Ils s'inscrivent dans le temps.

L'Algérie, qui s'est réconciliée avec elle-même, qui a reconstruit le puzzle de son identité éclatée à travers l'officialisation de la langue amazighe, élevé Yennayer au rang de fête nationale, extirpé la violence inoculée en son sein par la mouvance islamiste armée s'est définitivement inscrite pour l'éternité dans le rang des nations tolérantes respectueuse des personnes qui vivent sur leurs terres. Quelle que soit la couleur de leur peau ou leur appartenance religieuse, à partir du moment où ils veulent vivre en paix dans le respect des lois et des traditions qui la caractérisent. Terre d'accueil par excellence, son ouverture d'esprit, attestée, vers autrui ne date pas d'aujourd'hui. Cela remonte à la nuit des temps. En 1492, les juifs d'Espagne, persécutés sous le règne d'Isabelle la Catholique trouvent refuge en Algérie. Ils constituèrent l'une des plus importantes communautés juives d'Afrique du Nord. L'Algérie était leur pays et de tous ceux qui y ont planté leurs racines. Son histoire contemporaine cette fois-ci allait donner l'occasion de le prouver. La guerre de Libération nationale donnera la preuve de ce qu'elle recèle comme valeurs humaines et universelles Des hommes d´église, catholiques et protestants, mais aussi de confession juive s'engageront et lutteront pour que l´Algérie soit indépendante. Monseigneur Duval en est le symbole. Archevêque d'Alger entre 1954 et 1988, il se prononcera en faveur de l'autodétermination de la population algérienne. En 1966, il optera pour la nationalité algérienne. Il décédera en 1996 et reposera à la basilique de Notre Dame-d'Afrique, de Bologhine.

D'autres, et pour témoigner que les religions n´ont pas de frontières, ont donné leur vie à ce pays. Fernand Yveton fut guillotiné. Maurice Audin fut torturé à mort. Ils sont nés Français dans des familles chrétiennes. Ils sont morts uniquement pour que l´Algérie soit libre. Certes, un vent d´intolérance a soufflé sur cette terre d´Algérie durant la tragédie nationale, les années 90 furent cruelles et dramatiques. Il n'y aura pas de distinction pour ceux qui ont semé la mort. Peu importe que l´on soit musulman ou chrétien. Monseigneur Claverie et les sept moines de Tibhirine seront assassinés. Leur sang sera mêlé à celui des dizaines de milliers d´Algériens. Un peu comme pour sceller définitivement cette histoire commune qui nous unit et qui a façonné l'identité algérienne. Un vivre ensemble même dans le drame, jamais, démenti qui continue à se perpétuer. Le département d'Etat l'a relevé dans son rapport sur les libertés religieuses rendu public le 29 mai. «Nous sommes impressionnés par les progrès réalisés par l'Algérie ces dernières années en matière de tolérance et du vivre ensemble, par rapport au contexte régional. Il y a un climat de tolérance.

L'Algérie a une bonne réputation avec ses traditions de vivre ensemble», ont souligné des diplomates américains.

Le contraire aurait constitué un comble pour un pays qui a été l'initiateur de la Journée internationale du vivre ensemble qui a été célébrée pour la première fois le 16 mai. «Nous avons noté que le gouvernement a condamné la violence commise au nom de la religion. Il y a un vrai dialogue avec les minorités, le vivre ensemble et l'acceptation de l'Autre», ont ajouté les diplomates US qui ont fait remarquer que le gouvernement algérien «a toujours condamné la violence commise au nom de la religion». «Il y a un vrai dialogue entre l'Algérie et les USA sur toutes les questions, dont celles relatives aux libertés religieuses», ont-ils souligné. Entre Washington et Alger, ça baigne apparemment.