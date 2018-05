IL A REMANIÉ À 80% SON BUREAU POLITIQUE À UN AN DE LA PRÉSIDENTIELLE Le FLN s'offre un lifting

Par Walid AÏT SAÏD -

Le vieux parti s'apprête à affronter les grandes échéances

Seuls quatre anciens membres de l'ancien bureau politique ont survécu à ce profond remaniement qui voit un retour au premier plan de l'ancien ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf ainsi que l'ancien chef de cabinet de Abdelmalek Sellal, Mustapha Karim Rahiel.

«Qui veut aller loin ménage sa monture.» Le FLN relooke son bureau politique à une année de l'élection présidentielle. À la surprise générale, le secrétaire général du parti majoritaire, Djamel Ould-Abbès a convié la presse, hier après- midi, à une réunion du bureau politique au niveau du siège national de son parti. Mais quelle fut grande la surprise des journalistes en découvrant que cette réunion n'était autre que celle de l'installation d'un nouveau BP, presque complètement remanié. 15 nouveaux membres ont fait leur entrée dans l'instance dirigeante du vieux parti. Seuls quatre anciens membres de l'ancien bureau politique ont survécu à ce profond remaniement. «Il s'agit des moudjahidine Leila Tayeb, Saïd Bendaida, Ahmed Boumehdi et Mohamed Guemama», a fièrement souligné Djamel Ould-Abbès. On notera le retour au premier plan de l'ancien ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf ainsi que l'ancien chef de cabinet de Abdelmalek Sellal, Mustapha Karim Rahiel qui intègre ce nouveau BP. Ghania Eddalia est la seule ministre en activité qui fera partie de la nouvelle instance dirigeante du Parti historique. Le reste des membres est constitué de parlementaires et de sénateurs, comme le chef du groupe parlementaire du FLN à l'APN Saïd Lakhdari ou le sénateur du tiers présidentiel, Goubi Adem. «Le nouveau bureau politique représente parfaitement l'Algérie. Dans une sorte d'équilibre régional, nous avons choisi des membres qui viennent de toutes les régions du pays», a indiqué le SG du FLN avant de faire les éloges des membres du nouveau BP. «On a donc un bureau très représentatif avec des membres compétents qui sont à 90% des universitaires», a-t-il souligné. Toutefois, les nouveaux membres du BP sont réputés pour être proches de Djamel Ould-Abbès qui se «débarasse» pour l'occasion de ses détracteurs restés proches de ses prédécesseurs. Djamel Ould-Abbès qui rappelle que le chef de l'État était le président effectif du FLN, souligne que ces changements ont été décidés par les hautes instances du parti. Comprendre: Abdelaziz Bouteflika. Un nouveau signe de soutien à Ould Abbès? Ce dernier n'a pas voulu s'attarder sur ce brutal changement. Il s'est contenté de dire que cela donnera un «nouveau souffle au parti en prévision des prochaines batailles politiques, à leur tête la présidentielle de 2019» qu'il qualifie d'événement clé pour l'Algérie et le FLN. Ould-Abbès a refusé d'approfondir la question préférant retenir le «un an et demi de l'ancien BP qui a été émaillé de succès, notamment lors des élections législatives et locales où le FLN a gardé sa majorité». «Je les salue pour le travail accompli et pour leur fidélité au parti qu'ils ont servi avec abnégation», a-t-il insisté avant de faire l'éloge du président de la République Abdelaziz Bouteflika qu'il qualifie de la «pièce maîtresse» des grandes victoires du FLN et de l'Algérie. «Dévier de la ligne politique tracée par Bouteflika, serait aller vers l'inconnu»,a-t-il mis en grade. Le SG du FLN a rappelé à cette occasion que la rédaction du grand ouvrage sur les bilans des réalisations du président Bouteflika, depuis 1999 à ce jour, avait commencé. «Nous avons rassemblé plus de 2000 pages», a-t-il précisé. Au rayon des flèches «empoisonnées», Djamel Ould-Abbès n'a pas raté l'occasion d'envoyer une à son plus grand rival politique qu'est Ahmed Ouyahia, actuel Premier ministre et secrétaire général du frère ennemi le Rassemblement national démocratique (RND).

Sans le nommer sciemment, il accuse son gouvernement d'avoir «cherché à dévier l'un des fondamentaux de la révolution algérienne, en voulant concéder les terres agricoles aux étrangers». «Le président de la République s'est aperçu de ce grave manquement et a bloqué la LFC 2018», a-t-il rappelé. «La terre de l'Algérie n'est pas à vendre ni à louer», a-t-il affirmé pour enfoncer encore plus le clou avec ce qui sonne comme le coup de starter de la bataille présidentielle. En tout cas, à une année de cette importante joute, le FLN change sa direction...



La composition du nouveau BP

Leila Tayeb, Ghania Eddalia, Saïd Bendaida, Ahmed Boumehdi, Mustapha Karim Rahiel, Boudiaf Abdelmalek, Mohamed Guemama, Saïd Lakhdari, Mohamed Bouabdallah, Nacer Latreche, Boualam Bousmaha, Saïda Bounab, Goubi Adem, Ahmed Boudalia, Fouad Sebouta, Mohamed Meliani, Mohamed Nadjem, Mohamed Boudaoud et Ahmed Kharchi.