MALTRAITANCE ET AGRESSION SEXUELLE 6000 enfants victimes de violence

Par Ilhem TERKI -

La violence contre les enfants ne cesse de prendre des proportions alarmantes

Plus de 81 cas d'enlèvements d'enfants ont été enregistrés à l'échelle nationale en 2017.

La maltraitance des enfants est en hausse. Les services de la police judiciaire ont recensé un peu plus de 6000 cas de mauvais traitement sur des enfants en 2017!

La violence contre les enfants ne cesse de prendre des proportions alarmantes. Le bilan établi, hier, à Alger par la direction de la police judiciaire sur les violences donne des sueurs froides.

En effet, plus de 6 000 enfants ont été victimes de violences durant l'année 2017. Les auteurs de ces mauvais traitements sont surtout des membres de la même famille (80% des cas). «6 000 enfants ont été victimes de violence au niveau national dont la violence physique vient en premier lieu avec près de 3 661 enfants, plus de 1 130 affaires d'abus sexuels et 81 cas d'enlèvements en 2017», regrette le commissaire Boudemala Khaled, du Bureau national de la protection de l'enfance et de la délinquance juvénile à la direction de la police judiciaire, lors d'une conférence consacrée aux efforts de la police dans la prévention et la sensibilisation contre les violences faites aux enfants, sous toutes ses formes.

L'officier supérieur, a fait état d'une «hausse sensible de la délinquance juvénile et des actes de violence à l'encontre des enfants en 2017 dont plus de 5423 enfants ont commis des infractions». S'agissant des cas de disparitions, il fait savoir que 2711 cas ont été enregistrés en 2017 dont 320 victimes ont été délivrées et remises à leurs parents saines et sauves grâce à l'intervention des agents de la Sûreté nationale. On note, que 81 cas d'enlèvements ont été enregistrés durant l'année précédente.

Le commissaire Boudemala a tiré la sonnette d'alarme sur les graves violences commises par des «enfants» en truffant des chiffres incroyables dont «18 enfants ont été auteurs d'homicide volontaire, 17 autres enfants ont tenté de commettre des meurtres», il a précisé, en outre, que ces chiffres effarants, qui ne sont que des statistiques de l'année 2017, dénotent la situation alarmante dans laquelle sont nos enfants et le degré de décomposition de notre société.

Expliquant la nature des délits commis par les petits délinquants, le même officier de la police développe que le vol vient en tête avec 1592 cas, suivi de 1344 cas de coups et violences physiques volontaires, 265 affaires concernant la détérioration des biens publics et 27 cas pour ce qui concerne les violences et insultes envers les parents. Faisant observer que «les services de la Sûreté nationale ont enregistré 5223 cas de délinquants mineurs en 2017 impliqués dans différentes formes de délits, dont 218 filles. En outre, 17 mineurs ont commis des meurtres», ajoute le même responsable qui étale que cette baisse est due aux efforts consentis par la Dgsn lors des campagnes de sensibilisation et de prévention menées à travers le pays. ll a mis en exergue l'importance de l'action de sensibilisation menée par la Dgsn en coordination avec la société civile pour mettre un terme à la délinquance juvénile et à la violence à l'encontre des enfants. Selon un autre officier, renforcer la prévention, l'un des objectifs de la réforme de la protection de l'enfance lancée par la Dgsn.