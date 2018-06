POUR GARANTIR LE MEILLEUR ACCUEIL AUX ESTIVANTS Tlemcen ouvre 7 nouveaux établissements hôteliers

L'ouverture de sept nouveaux établissements hôteliers est prévue dès la saison estivale 2018, selon le directeur du tourisme et de l'artisanat, Yacine Abbabsa. Il s'agit de quatre hôtels réalisés à Marsa Ben M'hidi, trois autres à Tlemcen, Mansourah et Remchi, totalisant 353 lits. Ces hôtels s'ajouteront aux 59 existants, soit une capacité totale de 4.125 lits.

Une grande affluence des estivants sur les plages et les zones touristiques dont les forêts et les sites archéologiques, est attendue cet été dans la wilaya. Le même responsable a fait savoir que 150 millions de DA ont été consacrés aux préparatifs de la saison estivale 2018 avec la fourniture de huit camps d'été totalisant plus de 2 000 lits. Les préparatifs ont touché les 10 plages autorisées à la baignade portant sur le nettoiement, le renforcement de l'éclairage public, l'approvisionnement en eau, le désherbage et l'aménagement de chaussées, de trottoirs et le ravalement des façades par les agents communaux. Par ailleurs, 193 agents de la Protection civile sont mobilisés pour la surveillance des plages dont des plongeurs, de même que cinq ambulances, trois camions d'extinction, huit zodiacs et des moyens de sauvetage et d'intervention, en plus de 25 médecins, 38 agents paramédicaux à travers les plages surveillées pour assurer la couverture sanitaire durant la saison estivale. Pour sa part, la direction des transports a accordé des autorisations aux transporteurs en vue de l'ouverture de lignes desservant différentes plages autorisées à la baignade et la mise en service de 500 bus de transport durant les week-ends. La direction de la jeunesse et des sports a élaboré un programme de divertissement et d'animation pour, vacances d'été, à travers les plages comportant des tournois sportifs, des soirées artistiques, des virées touristiques et des campagnes de sensibilisation sur les fléaux sociaux.