VOL ET DÉTOURNEMENT DES CONDUITES AEP Pertes de 100.000 m3 d'eau par jour à Tizi Ouzou

Quelque 100.000 mètres cubes (m3) d'eau potable se perdent quotidiennement sur l'ensemble du réseau de distribution dans la wilaya de Tizi Ouzou, selon le directeur de wilaya de l'Algérienne des eaux (ADE). S'exprimant lors d'une conférence de presse autour du plan d'AEP durant la saison estivale animée au siège de la radio locale, le responsable de l'ADE a imputé ces pertes à l'état dégradé du réseau de distribution et au phénomène du vol et du détournement des conduites d'alimentation. Une situation «pénalisante» a-t-il reconnu, et à laquelle l'ADE veut remédier en procédant à la réfection des conduites vétustes et à travers elles la lutte contre les piquages illicites sur les réseaux de distribution. «La priorité n'est pas d'apporter un volume de production supplémentaire mais de récupérer, d'abord, cette importante quantité qui se perd», a-t-il soutenu. Par ailleurs, et se voulant rassurant quant à la disponibilité de l'eau durant la saison estivale, il a affirmé que «la production quotidienne de l'ADE couvre largement la demande de la population de la wilaya». «Nous produisons quelque 300.000 m3 d'eau pour des besoins estimés à 200.000 m3», a-t-il indiqué, à ce propos. Des travaux de réfection des conduites d'alimentation défectueuses sont lancés à travers plusieurs localités, notamment, à Makouda, Tigzirt Boubhir, Aderdar et Rabta. La pluviométrie abondante enregistrée cette année a permis le remplissage du barrage de Taksebt, qui alimente une grande partie de la wilaya, à hauteur de 75%, soit 139 millions de m3. Celui-ci enregistre des pertes de près de 20 000 m3 quotidiennement, pour cause de fuite au niveau de l'une de ses vannes située à une profondeur importante. Une faille que «les services de l'ADE s'activent à réparer depuis quelques jours», a indiqué la même source.