ALORS QUE SIX AUTRES ONT ÉTÉ NEUTRALISÉS DONT DEUX ABATTUS Reddition de 17 terroristes en un seul mois

Par Ikram GHIOUA -

Le bilan fait état aussi de l'arrestation de neuf éléments de soutien.

C'est l'un des bilans mensuels des plus importants qu'aura enregistré l'Armée nationale populaire en ce mois de mai 2018. Ce qui est frappant, c'est le nombre de terroristes qui ont accepté de déposer les armes après avoir été convaincus par l'ANP que le temps de la rébellion est révolu et qu'il n'y a plus de place pour le terrorisme en Algérie. Parmi ces repentis, beaucoup avaient pris les armes depuis quelques années, alors que d'autres depuis bien longtemps. Les deux principales régions qui ont été le théâtre de ces redditions sont Jijel et notamment Tamanrasset.

Le bilan du ministère de la Défense nationale fait état, en effet, du désarmement de 17 terroristes entre ces deux wilayas dont une famille complète à Jijel. C'est un véritable travail de professionnels, d'experts et d'expérimentés qui a été accompli par l'ANP qui, malgré cet exploit et ce mérite se garde bien de crier victoire en poursuivant sa mission avec dévouement et engagement. Outre les 17 terroristes qui se sont rendus après des pourparlers, le MDN enregistre l'arrestation de quatre autres terroristes, alors que deux ont été abattus dans deux opérations distinctes. La même source fait état également de la découverte d'un corps d'un terroriste lors d'une opération de ratissage. Le bilan fait état aussi de l'arrestation de neuf éléments de soutien. Lors de leurs multiples interventions et les opérations incessantes, les forces de l'ANP ont récupéré un important lot d'armement, notamment au Sud dont 33 Kalachnikov, des Seminov, des RPG 7 et autres armes lourdes, mais aussi des quantités de munitions.

A cela s'ajoute également la curieuse découverte de dynamite et 700 kg de produits explosifs avec 30 détonateurs. C'est dire que certains irréductibles comptent toujours faire parler d'eux. Fort heureusement qu'ils sont sous les yeux bienveillants de l'Armée nationale populaire qui agit et intervient sans répit pour préserver une paix chèrement payée. La lutte antiterroriste est pour l'ANP un fait vécu au quotidien et c'est chaque jour que des résultats sont établis. L'ANP aura réussi 13 ans après la promulgation du processus de paix portant sur la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale prônée par le chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika à ramener des égarés à la raison malgré tout ce qui se prépare autour du pays en provenance de la Libye, du Mali et de la Tunisie. Des pays qui vivent dans une instabilité totale, aussi bien sur le plan politique que sécuritaire.

Les efforts de l'Algérie pour ramener les partis en conflit dans ces pays à s'asseoir autour de la même table pour des négociations ont donné des résultats, même si l'Algérie a été à chaque fois poignardée dans le dos. Elle réussira quand même grâce à la vigilance de ses troupes et leur expérience avérée à garder le pays au-delà du danger et des risques. Ses frontières sont bien préservées autant que son territoire.