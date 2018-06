OULD KADDOUR L'A ANNONCÉ À HASSI MESSAOUD Sonatrach à la recherche d'opportunités à l'étranger

Par Mohamed BOUFATAH -

Il a révélé une découverte dans la région de Béchar, pouvant être «porteuse de bonnes nouvelles».

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a affirmé lors de son point de presse à Hassi-Messaoud (Ouargla) que «Sonatrach est en train de voir d'autres opportunités de travailler à l'étranger, à l'instar de la raffinerie Augusta (Italie), un projet structurant d'une grande importance pour le pays». En termes de chiffre d'affaires, ce projet viendrait en deuxième position derrière la Sonatrach, d'après Ould Kaddour. Il a également indiqué que «les partenaires étrangers souhaitent venir travailler avec nous et il faudrait que l'on soit à la hauteur de ces attentes».

«La balle est dans notre camp et je pense que les éléments de la réussite sont entre nos mains pour démontrer nos capacités et s'intégrer dans le contexte mondial», a-t-il poursuivi. A l'échelle nationale, et en plus d'oeuvrer à produire plus grâce aux nouvelles technologies, le P-DG de Sonatrach a révélé une découverte dans la région de Béchar, pouvant être «porteuse de bonnes nouvelles», précisant que cinq forages ont été effectués et qu'il appartient de travailler encore plus pour arriver à assurer cette découverte. Concernant le volet du personnel, il a mis l'accent sur la nécessité de la communication pour atteindre les objectifs ciblés au titre de la stratégie de Sonatrach de développement à long terme. Evoquant des questions socioprofessionnelles, il a signalé que «le statut des travailleurs de l'entreprise sera pris en charge, y compris le problème des salaires». «Il faut travailler durement pour atteindre nos objectifs, mais aussi travailler ensemble», a-t-il souligné en marge d'une conférence sur la présentation de la stratégie de Sonatrach SH-2030. «Nous avons commencé à traduire ce que nous avons réfléchi, développé et conçu, pour le long terme, afin de passer à la phase de réalisation. Une phase qui est beaucoup plus compliquée, pour la simple raison qu'il faut avoir les hommes nécessaires pour prendre en charge cette transformation», a-t-il ajouté. Il a estimé que «cette phase va permettre de voir si nous sommes capables de traduire en action ce que nous avons conçu, réfléchi et mis noir sur blanc». «La nouvelle organisation viendra dans un mois au maximum et sera mise en place», a -t-il affirmé, en observant à ce propos que «ce n'est pas l'organisation qui fera l'homme, mais son ingéniosité et son dynamisme qui détermineront ce que nous allons faire et atteindre». Par ailleurs, il a mis en avant, en évoquant la prise en charge du personnel dans tous les domaines, l'importance du partage de l'information et du savoir-faire, signalant que le e-Learning constitue un système et un outil de travail extrêmement important devant permettre de développer la formation continue du personnel. Retenue dans le cadre de l'enrichissement et le déploiement de la communication au sein de l'entreprise, la conférence sur la stratégie de Sonatrach-2030, est un processus qui concerne toutes les régions, a tenu à faire remarquer le P-DG de Sonatrach, annonçant dans ce cadre un déplacement à Skikda la semaine prochaine. La stratégie SH-2030 s'articule autour de plusieurs initiatives, notamment le développement de la pétrochimie, les énergies renouvelables, la formation, l'amélioration des conditions des ressources humaines, en plus du développement du business-planning et de la gestion de la performance, en plus de la performance en forage, a-t-on signalé lors de cette conférence animée par des cadres de l'entreprise.