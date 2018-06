POUR SON RÔLE JOUÉ DANS LA STABILITÉ DE SES VOISINS AU SAHEL l'Algérie dans les bonnes grâces de l'ONU

Par Brahim TAKHEROUBT -

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

Ces louanges ne font que confirmer la pertinence des propos de la Commission européenne sur le même dossier au début de mai dernier.

Après l'Union européenne, c'est au tour de l'ONU de reconnaître le rôle joué par l'Algérie pour la stabilité des ses voisins au Sahel. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a rendu à Bamako un hommage appuyé à l'Algérie qui a déployé d'importants efforts ayant permis aux parties maliennes de s'unir autour de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali (CSA), et qu'elle continue à déployer de manière déterminante dans cette phase de mise en oeuvre.

M.Guterres a rendu cet hommage à l'Algérie dans son allocution d'ouverture lors de la rencontre qu'il a eue, mercredi dernier, à Bamako avec les membres du Comité de suivi de CSA, issu du processus d'Alger. Il a également loué les efforts de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, lesquels contribuent à l'éradication de ce phénomène, notamment dans la zone sahélo-saharienne.

La même louange a été faite au début de ce mois par la Commission européenne affirmant que l'Algérie demeure un «acteur-clé» au niveau régional et international pour la sécurité. La commission a pareillement «salué» la contribution de l'Algérie à la stabilisation de son voisinage immédiat et son rôle «significatif» de médiation dans les crises malienne et libyenne. Le secrétaire général des Nations unies n'a donc fait que confirmer la pertinence des propos de la Commission européenne. A ces deux institutions s'ajoutent, faut-il le rappeler, les officiels américains et français. Tous reconnaissent les efforts que fournit l'Algérie au Sahel pour maintenir la stabilité. Abordant la situation en général au Mali, le secrétaire général des Nations unies, tout en se félicitant de la confiance qui s'installe progressivement entre les parties maliennes et qui constitue l'une des réalisations les plus tangibles de l'Accord de paix, s'est dit satisfait de voir les différentes parties maliennes signataires réunies dans une même salle et parlant d'une seule voix. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu à Bamako avec M.Guterres, abordant notamment la situation au Mali, en Libye et au Sahara occidental. Cette rencontre intervient en marge de la visite de travail que le ministre des Affaires étrangères effectue au Mali. S'agissant du Mali, le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'attachement de l'Algérie à la stabilité du Mali et à la mise en oeuvre de l'accord de Bamako sur la paix et la réconciliation au Mali que l'Algérie a facilité en sa qualité de chef de file de la médiation internationale. Il a, dans cette optique, mis en exergue l'importance et le rôle que joue la Minusma dans les efforts de stabilisation du Mali. Il a ajouté que l'Algérie déploie des efforts considérables en vue d'accélérer la mise en oeuvre de l'Accord partant de son engagement constant en faveur du retour de la stabilité et de la sécurité sur l'ensemble du territoire du Mali. «Les réunions régulières du Comité de suivi de la mise en oeuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali que préside l'Algérie illustrent notre engagement», a ajouté Messahel. Concernant la situation en Libye, le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la position de l'Algérie en soutien aux efforts des Nations unies et du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Ghassane Salame, et à tout effort tendant à mettre en oeuvre son plan d'action et sa feuille de route. Abordant la question du Sahara occidental, Messahel a d'emblée réitéré la position de l'Algérie soutenant les efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel l'ancien président allemand Horst Kohler, en vue d'une reprise, sans délais, de bonne foi et sans conditions préalables, des négociations directes entre les deux parties au conflit, pour parvenir à une solution politique, juste et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a réitéré l'engagement de l'Algérie à accompagner en tant que pays voisin les efforts de l'envoyé personnel, Horst Kohler. Antonio Guterres, qui séjourne à Bamako, a remercié le ministre des Affaires étrangères pour le rôle actif de l'Algérie dans sa région et son soutien continu à la stabilité et à la sécurité régionales. Il a également fait part de son engagement pour la stabilisation dans la région du Sahel, notamment au Mali et en Libye et a réitéré sa volonté pour redynamiser le processus de règlement au Sahara occidental.