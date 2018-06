JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 85% d'Algériens sont non fumeurs

Par Abdelkrim AMARNI -

L'algérien consomme en moyenne 17 cigarettes par jour.

1,5 milliard de cigarettes sont produites annuellement en Algérie, alors que la moyenne de consommation individuelle est de 17 cigarettes par jour. Ce sont là les chiffres livrés jeudi par le directeur chargé de la lutte contre les maladies chroniques au ministère de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière, Youcef Terfani.

Lors d'une rencontre de sensibilisation à l'Institut national de santé publique (Alger) à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai) Terfani a toutefois précisé que le taux de tabagisme s'est relativement stabilisé en 2017 autour de 15% de la population, avec 8% en milieu scolaire.

Ces chiffres encourageants, mais qu'il faut améliorer, s'expliquent par «la hausse entre 100 à 150% du prix du paquet de cigarettes entre 2015 et 2018 en sus des différentes taxes imposées sur ce produit dangereux, dont une grande partie est versée à la Caisse nationale de lutte contre le cancer», a indiqué ce responsable.

Il a déclaré que la lutte contre le trafic, menée par les éléments de la Sûreté nationale et de la gendarmerie, s'est soldée en 2017 par la saisie de 1,128 milliard de paquets. Concernant la lutte contre le tabagisme en milieu scolaire, Terfani a déclaré que les ministères de l'Education et de la Santé ont de pair «intensifié leurs efforts» en organisant de larges campagnes de sensibilisation menées par des médecins scolaires à travers le pays».

Il a évoqué, par ailleurs, la stratégie adoptée par l'Algérie en application de la convention-cadre de lutte contre le tabagisme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2003, et ce, à travers la baisse du tabagisme au milieu des jeunes et la protection des citoyens exposés à la fumée secondaire notamment dans les lieux publics. A ces actions il faut ajouter l'application de la stratégie nationale 2016/2019 d'aide au sevrage tabagique.

De son côté, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, Djamel Fourar, a indiqué que l'enquête nationale, réalisée en 2017 par le ministère de la Santé en coordination avec la représentations de l'OMS à Alger et l'Office national des statistiques, apportera des statistiques précises sur la consommation par wilaya, ce qui contribuera à la maîtrise de sa propagation dans la société».

Les autorités publiques ont mis en place «un arsenal juridique de lutte contre ce fléau nécessitant des mesures strictes pour son application», a-t-il affirmé rappelant que 14 articles sont contenus dans le nouveau projet de loi sur la santé.

Le représentant de l'OMS en Algérie, qui a lu le message de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Matshidiso Moeti, a indiqué que 146.000 personnes de moins de 30 ans meurent chaque année en Afrique en raison de maladies causées par le tabagisme.

Les pays africains intensifient leurs efforts pour encourager le sevrage tabagique, ce qui contribuera à l'amélioration de la santé et du bien-être des peuples du continent,

a-t-il déclaré. Il a ainsi estimé que l'imposition de taxes et l'augmentation des prix du tabac contribuent à sauver des vies et à baisser le taux de maladies et décès causés par ce fléau. Ces mesures (taxes et prix) contribuent par ailleurs à ressourcer les moyens de la santé publique.