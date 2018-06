SAISON ESTIVALE 2018 398 plages autorisées à la baignade

Par Abdelkrim AMARNI -

18.000 agents de la Protection civile, contre 15.000 en 2017, pour la protection des baigneurs.

Comme chaque été, la Direction générale de la Protection civile (Dgpc) mettra en place un dispositif opérationnel destiné à la surveillance des plages autorisées à la baignade, afin d'assurer la sécurité des estivants, et cela du 1er juin au 30 septembre de 9h00 à 19h00. Ainsi, «sur les 608 plages que compte le littoral du pays, 210 ont été interdites à la baignade pour diverses causes, essentiellement, la pollution et les risques particuliers, contre 398 autorisées à la baignade» indique la Dgpc.

Afin d'assurer la quiétude des estivants, un dispositif imposant composé de pas moins de 18.000 agents professionnels et saisonniers, contre 15.000 en 2017, sera mis en place au cours de la saison estivale 2018. Ces moyens préventifs auront pour mission d'appliquer ce dispositif opérationnel destiné à la surveillance des 398 plages autorisées à la baignade.

Il a été indiqué également que ce dispositif sera pourvu cette année en moyens matériels supplémentaires, dont des embarcations pneumatiques d'intervention, ainsi que les matériels collectifs et individuels.

Cependant, la Dgpc n'a pas manqué de faire appel à plus de vigilance, «en évitant, notamment, de fréquenter les plages interdites à la baignade, le respect des horaires de surveillance des plages, ne pas s'éloigner de la zone de baignade autorisée, de surveiller attentivement les enfants, ne pas se baigner après une longue exposition aux rayons de soleil et éviter de nager après les repas».

Les statistiques des cinq dernières années indiquent en effet que la principale cause des noyades reste toujours, la baignade dans des plages interdites ou en dehors des heures de surveillance.

La Dgpc informe qu'il a été enregistré au cours de l'année 2017, le sauvetage de 53.812 personnes d'une mort certaine sur les 80.333 interventions opérées.

Le communiqué de la Dgpc mentionne le décès de 128 personnes dont 53 au niveau des plages surveillées et 75 dans les plages interdites à la baignade.

Depuis le 7 mai écoulé, une campagne de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mer et la baignade, a été lancée afin, d'inculquer aux citoyens la culture de la prévention du risque de noyade au niveau des plages, notamment les plages interdites.