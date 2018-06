RECENSÉS COMME DÉLINQUANTS EN 2017 5423 enfants courent dans les rues

Par Ilhem TERKI -

Certains cas nécessitent une aide rapide

La délinquance des mineurs compte aujourd'hui parmi les problèmes socio-psychologiques qui affectent le plus notre société et mettent en difficulté la symbiose et le bien-être de la cellule familiale!

Le commissaire de police Khaled Boudemala, de la direction de police judiciaire, a indiqué que 5423 enfants délinquants ont été recensés en 2017, avec une baisse de 55 cas par rapport à 2016. «2933 enfants délinquants ont été placés dans des centres spécialisés, 320 remis à leurs familles et 2341 autres libérés» a précisé Boudemala lors d'une conférence au Forum de la Sûreté nationale sur «le rôle de la direction générale de la Sûreté nationale dans la prévention et la protection de l'enfance» à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance. Concernant les enfants victimes, le commissaire de police a avancé le chiffre de «6 008 cas recensés en 2017, soit une baisse de 185 cas par rapport à 2016», soulignant que ces résultats sont le fruit «des efforts de la Dgsn en coordination avec les autres secteurs concernés pour la protection de l'enfance à travers le renforcement des opérations de sensibilisation». Détaillant ce chiffre, il a expliqué que 3 661 cas sont des victimes de violences ou de coups et blessures,

1 131 sont des victimes d'abus sexuel et 487 de maltraitance.

Citant un état des lieux effectué par les services de police spécialisés, Boudemala a fait état de 3 395 enfants en situation impliquant une intervention rapide pour leur apporter l'aide nécessaire en coordination avec les instances concernées.

Evoquant l'importance de la mise en place du numéro vert (104) pour permettre aux citoyens de signaler tout cas d'enlèvement ou de disparition d'enfants, le commissaire de police a déclaré que 86 606 cas de signalement ont été reçus en 2017, dont 1 120 cas de fugues, 2 711 de disparitions et 82 d'enlèvements ou tentatives d'enlèvement.

Soulignant l'importance de l'activation de cette ligne qui facilitera l'intervention rapide des services de police pour protéger les enfants en situation de détresse, Boudemala a rappelé le rôle des bureaux créés à cet effet au niveau national et qui ont été, a-t-il dit «renforcés par des éléments compétents et formés dans la gestion efficace de ce genre de situation».

Il a rappelé dans ce sens, la création de 50 brigades au niveau national chargées de la protection des catégories vulnérables, notamment les enfants, les femmes violentées et les personnes âgées.

Par ailleurs, les pouvoirs publics poursuivent les efforts pour le parachèvement de la promulgation des textes d'application issus de la loi 12-15, relative à la protection de l'enfant, datée du 15 juillet 2015, notamment ceux régissant les centres de protection des enfants en détresse et les services d'action éducative en milieu ouvert (Aemo) et ce, dans le cadre du renforcement de la protection et de la promotion de l'enfance, a-t-on appris du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. «Le travail est toujours en cours pour l'amélioration et la promotion de l'enfance», a-t-on précisé au ministère, ajoutant que des «efforts intenses sont déployés pour l'élaboration d'un nouveau plan d'action national sur la protection de l'enfant et l'amélioration de son bien-être. Il s'agit essentiellement du parachèvement de la promulgation des décrets exécutifs, notamment ceux régissant les centres de protection des enfants en détresse, issus de la loi sur la protection de l'enfant, outre les mesures prises en matière de mécanisme de notification pour le suivi de la situation de l'enfance».

Dans le cadre de la protection de l'enfance, des instruments efficaces ont été adoptés pour garantir la protection des droits des enfants sans famille dont ceux nés hors mariage, à travers un réseau d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire national, au nombre de 51 établissements activant sous la tutelle du ministère de la Solidarité nationale et régis en vertu du décret exécutif N° 12-04, daté de 2012, portant statut-type des établissements pour enfants assistés avec une capacité d'accueil de 3 328 lits.