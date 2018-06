MEFTAH, WILAYA DE BLIDA Le calvaire de 34 familles

Par Abdelkrim AMARNI -

Une liste de 500 logements sociaux affectés «disparaît».

A Meftah (wilaya de Blida), un groupe de 34 familles souffre le calvaire depuis juillet 2016! La genèse de l'histoire se lit dans l'affectation de 500 logements sociaux dans cette daïra de la wilaya de Blida. 34 familles dont les noms ont été affichés au niveau de la daïra, et même dans certains espaces publics, ce, depuis le 22 juillet 2016. Seulement voilà, la joie est loin de gagner ces 34 foyers qui y avaient pourtant cru. Un représentant de ces familles nous a confié que «quand on s'est présenté auprès de l'Opgi pour payer, les noms ont 'disparu'' comme par miracle et nous n'existons plus sur cette liste. Pourquoi?» s'interrogent ces infortunés. «On a frappé à toutes les portes sans obtenir la moindre réponse» et de poursuivre, en 2016, le wali de Blida était M. Bouazghi, l'actuel ministre de l'Agriculture. Etant nommé ministre, la wilaya est restée sans wali et sans secrétaire général et c'est ainsi que les tracas ont commencé. «Le chef de daïra veut-il, changer les listes?», s'interrogent encore ces citoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer. A chaque demande de réception, le nouveau wali refuse de nous recevoir et nous signifie que «la liste est en phase d'enquête». La question se pose alors: comment se fait-il que des listes aient été affichée vues et connues de tout le monde et elles disparaissent subitement pour «soi-disant une enquête»? Désorientés, désabusés, ces citoyens disent avoir saisi toutes les autorités, mais aucune suite n'a été donnée à leur requête. On a adressé des lettres explicatives au wali, au secrétaire général, au ministre de l'Habitat, le Premier ministre, et même au président de la République, mais nos lettres sont restées hélas, «sans réponse». «Qui viendra à notre secours?».