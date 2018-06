DJAMEL OULD ABBÈS À TIZI OUZOU "C'est un nouveau départ pour le FLN"

Par Aomar MOHELLEBI -

«Ce qu'a fait cette région durant l'histoire de la lutte d'indépendance, restera gravé éternellement.»

Pour une première, c'en est une: le Front de Libération nationale (FLN) a tenu, hier, une rencontre inédite au centre des loisirs scientifiques de la ville de Tizi Ouzou en présence de Djamel Ould Abbès, de tous les membres du tout nouveau bureau politique de la formation ainsi que des cadres et élus du FLN. D'ailleurs, la salle s'est avérée exiguë pour accueillir tout ce beau monde qui y a afflué. Lors de l'intervention de Djamel Ould Abbès, secrétaire général du FLN, devant la presse et les cadres de son parti, ce responsable est longuement revenu plus particulièrement sur le rôle important et déterminant joué par la région de la Kabylie durant la guerre d'indépendance, avant et pendant la révolution. Documents et photos à l'appui, Djamel Ould Abbès a rappelé que la proclamation du 1er Novembre 1954 a été imprimée au village Ighil Imoula, situé au coeur de la Kabylie.

Il a brandi des photos montrant la maison, sise au village Ighil Imoula, où a été tirée ladite proclamation ainsi que la machine à écrire ayant servi à la taper. Le même responsable politique a profité de cette occasion pour évoquer longuement les noms de héros ayant joué les premiers rôles durant cette glorieuse Guerre de Libération nationale, en insistant particulièrement sur le nom de Krim Belkacem, mais en citant aussi celui du colonel Amar Ouamrane. Djamel Ould Abbès a ainsi rappelé que la venue de tout ce «bataillon» du FLN à Tizi Ouzou vise à raviver l'histoire de la Guerre de Libération nationale et le rôle de toute la région de Kabylie. Par ailleurs, a indiqué Djamel Ould Abbès, «aujourd'hui, à partir de Tizi Ouzou, nous annonçons un nouveau départ pour le FLN. Tout est désormais rentré dans l'ordre au sein du FLN».

Djamel Ould Abbès a ajouté: «Dans cette salle, il y a des anciens moudjahidine et il y a les tout jeunes, ceux de la nouvelle génération auxquels sera passé le flambeau pour projeter le pays dans le futur.» Djamel Ould Abbès n'a pas cessé de revenir, tout au long de son intervention, sur l'apport de la région de Tizi Ouzou, et en particulier de la Kabylie en général pendant la lutte pour l'indépendance: «Ce qu'a fait cette région durant l'histoire de la lutte d'indépendance, restera gravé éternellement» et de marteler: «L'Algérie sans la Kabylie n'est pas l'Algérie et la Kabylie sans l'Algérie n'est pas la Kabylie.» Djamel Ould Abbès, qui donnait parfois, l'impression d'être en campagne électorale en faveur du FLN a ajouté: «Il faut être fier du FLN.»

Djamel Ould Abbès n'a pas omis de rappeler que cette Wilaya III historique avait 11 colonels de l'ALN et c'était la seule wilaya qui avait un nombre si élevé de colonels de l'ALN. L'orateur a insisté sur le fait que l'acte fondateur de la révolution a eu lieu ici-même à Ighil Imoula et ensuite, le 20 Août 1956, à Béjaïa, l'acte fondateur de l'Etat algérien: la plate-forme de la Soummam, qui a établi les bases de l'Etat algérien. «Cette plate-forme est l'acte de la renaissance de l'Etat algérien», a précisé l'intervenant. «De ce fait, la tenue de ce regroupement ici même à Tizi Ouzou revêt un sens et une symbolique très très forte pour nous», a ajouté Ould Abbès. Ce dernier a souligné que c'est lui-même qui a choisi le fait que cette première rencontre du nouveau bureau politique du FLN soit tenue à Tizi Ouzou. Et c'est tout le monde qui a été d'accord avec ce choix, a ajouté Ould Abbès. «Nous démarrons de la Kabylie pour qu'en 2019, nous soyons au front comme d'habitude parce que ce qui se dit çà et là à notre sujet ne nous dérange pas. Nous ne parlons pas de l'élection présidentielle. Mais même concernant celle-ci, ce qui a été dit par nos militants est ceci: compte tenu de tout ce qui a été réalisé durant ces 20 ans, nous vous prions M. le président de continuer votre mission. C'est là toute la sagesse des militants du FLN», a conclu Ould Abbès.