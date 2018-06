LE CONSENSUS NATIONAL ET LE DIALOGUE POLITIQUE Le FFS apporte sa nuance

Par Hocine NEFFAH -

Le FFS a su garder son cap

Le plus vieux parti d'opposition qui s'enorgueillit d'avoir mis en branle une démarche politique depuis plus de cinq années, essaye tout de même de faire dans la nuance et la démarcation.

La question du consensus national et sa reconstruction comme cela est développé par le Front des forces socialistes (FFS), est sujette à plusieurs appréhensions de la part de la classe politique. Cette démarche qui commence à prendre corps et forme dans les débats au sein de la scène politique renseigne sur la véracité de l'approche développée par la direction du FFS quant à la résorption de la crise politique que traverse le pays.

Une crise que le FFS qualifie de multidimensionnelle et qui nécessite une solution globale avec comme trame de fond un dialogue inclusif impliquant les forces en présence au sein de la société.

L'idée du consensus version FFS est différente de celle prônée par certaines formations politiques, la reconstruction du consensus implique déjà de faire une halte quant à cette expression pour qu'après, le processus d'une reconstruction soit entamé et relancé sur des bases politiques qui n'excluent pas les réalités qui s'imposent de facto.

Le FFS qui s'enorgueillit d'avoir mis en branle une démarche politique depuis plus de cinq années, à savoir la reconstruction d'un véritable consensus national, essaye tout de même de faire dans la nuance et la démarcation pour bien cerner la démarche consensuelle sans remettre en cause l'origine de la problématique qui était la source de blocage et de l'impasse. Cette approche même si elle est nuancée par rapport à celle des islamistes, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) en l'occurrence, trouve son principe dans l'idée d'un dialogue sans préalable ni condition. Le MSP a réactivé cette démarche consensuelle en termes de reconstruction, c'est ce qui fait la différence entre lui et le FFS qui considère le processus d'un dialogue politique comme aboutissement final d'une reconstruction d'un consensus balisé et encadré de la sorte que toutes les questions inhérentes à la crise soient abordées et traitées de la façon la plus rigoureuse et courageuse.

Dans ce sens, la direction du parti a félicité cette évolution remarquable en soulignant que «le FFS a constaté que la position de la classe politique dans son ensemble a évolué d'une façon positive en prônant un dialogue inclusif et consensuel pour faire face aux difficultés grandissantes auxquelles est confronté le pays, rejoignant ainsi le projet de reconstruction d'un consensus national adopté par le FFS lors de son 5ème Congrès en mai 2013», affirme l'instance présidentielle qui est la garante de cette démarche depuis sa genèse et sa mise en oeuvre sur le plan politique au sein du FFS.

L'approche du parti de Dda l'Ho quant à la reconstruction du consensus national consiste à faire de cette dynamique un besoin qui pénètre toute la société et qui embrasse toutes les sensibilités et les acteurs de la société civile dans leur pluralité.

Dans ce sillage, la direction du FFS aborde cette démarche qui vient d'être adoptée par une frange importante de la classe politique en indiquant que «le FFS tient à rappeler que son projet a été engagé depuis 2014 par une série d'entretiens avec les partis politiques du pouvoir et de l'opposition, des personnalités politiques et des acteurs de la société civile, qui se poursuivent résolument avec des débats citoyens pour enrichir le projet et élargir les adhésions, encouragé en cela par les progrès réalisés depuis le lancement de cette initiative», pour ainsi dire que le FFS avait entamé cette dynamique et ce processus au moment où tout le monde avait renoncé à cette démarche, à savoir la reconstruction du consensus national. Il s'avère que depuis cette époque rien n'a changé au niveau de la situation nationale du pays malgré ce qui s'est passé depuis dans le Monde arabe et près de nos frontières comme changements importants et douloureux. A ce niveau d'appréciation de la situation politique du pays, le FFS a su garder son cap et prôner le consensus national comme unique solution idoine et efficace au pays pour une véritable sortie de crise. Il est à rappeler que le FFS a tout le temps essayé de faire dans l'analyse qui tienne compte de tous les aspects de la crise et d'éviter de dissocier les éléments de la crise et les compartimenter.

L'approche systémique du point de vue politique a permis au FFS d'aborder la situation du pays en s'attardant sur tous les aspects de la crise que ce soit économique, sociale, culturelle et politique. En réalité, il s'agit d'une approche sociétale.

C'est ce qui explique que la direction du FFS ne rejette pas d'emblée les appels de certaines formations qui présentent une volonté de mettre sur les rails un dialogue sérieux et responsable y compris avec le pouvoir en place. C'est là la nuance qui donne plus de pragmatisme à la démarche du FFS pour aller de l'avant vers des solutions politiques crédibles et sérieuses.