DES MISSIONS ÉCONOMIQUES EN EUROPE ET EN ASIE L'Algérie à la "conquête" du monde

Par Mohamed BOUFATAH -

Plusieurs délégations économiques envoyées par la Caci vont sillonner l'Europe et l'Asie de juin à novembre prochain en quête d'opportunités de marchés.

Dans le but de s'ouvrir aux marchés extérieurs et de faire la promotion du produit national, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) compte organiser un nombre de missions économiques dans des pays européens et asiatiques. Dans le sillage de la tenue du Salon international de l'industrie (Innoprom 2018) qui se déroulera du 8 au 12 juillet prochain, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise également le déplacement d'une mission économique algérienne du 8 au 12 juillet 2018 à Ekaterinbourg (Russie). Le communiqué de la Caci précise que cette mission permettra aux entreprises algériennes de découvrir l'expertise russe dans le domaine industriel, notamment: la métallurgie, l'automatisme industriel, la fabrication additive, la technologie d'ingénierie énergétique, la construction mécanique et les composants pour l'ingénierie mécanique. De même qu'à l'occasion de la participation de l'Algérie en tant que pays invité d'honneur à la 73ème édition de la Foire internationale de Flandres à Gand (Belgique) se déroulant du 15 au 23 septembre 2018, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise le déplacement d'une délégation d'hommes d'affaires algériens à l'effet de prendre part aux rencontres de mise en relations d'affaires organisées.

Cet évènement de «matchmaking» donnera l'opportunité aux hommes d'affaires algériens d'établir et de développer des relations d'échanges et de partenariats avec leurs homologues belges. Par ailleurs, la Caci envisage également d'organiser en collaboration avec la Chambre de commerce de Luxembourg une mission économique au Luxembourg du 18 au 20 septembre 2018 pour permettre aux participants de rencontrer leurs vis-à-vis luxembourgeois et ce, à travers des rencontres B2B et des visites de sites industriels.

D'autre part, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que dans le cadre du développement des liens de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et l'Indonésie, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie organise le déplacement d'une délégation d'hommes algériens à Jakarta (Indonésie) et ce, du 23 au 28 octobre 2018. En marge de cette visite, les membres de la délégation économique algérienne participeront aux rencontres d'affaires avec leurs homologues indonésiens présents au Salon «Trade Expo Indonésie 2018», l'une des plus grandes plateformes d'expositions et de rencontres en Indonésie. En outre, des entreprises algériennes prendront part à la 1ère édition du Salon international des importations qui aura lieu du 5 au 10 novembre 2018 à Shanghai, Chine. Cette manifestation est inscrite au programme officiel de la participation de l'Algérie aux foires et salons à l'étranger au titre de l'année 2018. Les participants à ce salon bénéficieront d'une prise en charge à hauteur de 80% relative aux frais de location de stand et d'acheminement des échantillons et ce dans le cadre du Fspe (Fonds spécial pour la promotion des exportations).

Dans ce contexte, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a invité, ce jeudi à l'hôtel El Aurassi, les opérateurs algériens à conquérir les marchés extérieurs, en s'appuyer sur la communauté des anciens d'Algérie. «Il faut se diriger vers la communauté algérienne établie un peu partout dans le monde et qui peut être un relais pour la promotion des produits algériens, ainsi que les communautés des anciens de l'Algérie à l'étranger qui peuvent ouvrir des portes pour approcher des marchés extérieurs...», a-t-il déclaré.