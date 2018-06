ELLE EST PROPOSÉE EN DEUX FINITIONS AVEC UN MOTEUR 1.6, 90 CH La Polo "Iche bin Algerier" est là!

Par Walid AÏT SAÏD -

Le lancement de la version «made in bladi» de cette mythique voiture coïncide avec le premier anniversaire de l'ouverture de l'usine Sovac production. Elle est disponible sur tout le réseau Sovac, au tarif de 2.299.000 DA pour la version Start+ et de 2.699.000 DA pour la série spéciale Beats, avec de plus, la possibilité de crédit bancaire dont les traites sont à partir de 21.999 dinars par mois. Le rêve allemand prend donc l'accent bien de chez nous...

Elle est enfin de retour, et cette fois-ci avec un accent bien de chez nous! Il s'agit de la tant attendue Polo «Iche bin Algerier»...C'est lors d'une soirée grandiose, mercredi dernier dans son magnifique showroom des Grands Vents (Chéraga- Alger), que Sovac a dévoilé le dernier bijou de son usine de montage de Relizane, à savoir la Polo 6ème génération. Le lancement de la version «made in bladi» de cette mythique voiture coïncide avec le premier anniversaire de l'ouverture de l'usine Sovac production. Le P-DG du groupe Sovac, Mourad Oulmi, tenait donc à marquer le coup! Quoi de mieux que de lancer la voiture la plus appréciée par les Algériens? Surtout qu'elle avait disparu des radars depuis plus de 2 ans. L'attente en valait néanmoins la peine, car les futurs clients de Sovac auront à découvrir une nouvelle version plus sportive, plus grande, plus connectée et même plus personnalisable! «Cette voiture inspire la jeunesse», a fièrement lancé Djalil Daoudi, directeur de Volkswagen Algérie, avant de lever le rideau sur ce best-seller du géant allemand vendu à plus de 16 millions d'exemplaires dans le monde depuis son lancement en 1975. Effectivement, Djalil n'avait absolument pas tort! Dès la levée des rideaux, on a pu découvrir une Polo plus que jamais proche de son temps avec son allure des plus sportives et surtout son nouveau gabarit qui la place en tête de sa catégorie. En réalité, la Polo VI est une mini Golf, le fait de partager la nouvelle plate-forme MQB n'est pas étranger à cette ressemblance! «Grâce à cette plate-forme, la Polo a pris un peu d'embonpoint: 81 mm de plus en longueur, 70 mm en largeur, et un empattement également revu à la hausse, l'habitabilité est elle aussi en progrès. Ses nouvelles dimensions la placent du coup parmi les plus grandes du segment», a souligné le directeur de Volkswagen Algérie. Il tient toutefois à mettre en évidence que les concepteurs de la nouvelle Polo ont réussi grâce au MQB à régler l'un des plus grands défauts des anciennes générations, à savoir la taille du coffre. «La Polo de sixième génération a également pris du coffre puisqu'elle propose désormais 351 litres, soit 75 de plus que la version précédente. A titre d'exemple, le coffre de la Golf est de 380 litres», a-t-il soutenu sans mettre en avant que cette citadine était en train de se rapprocher de catégories supérieures...

La question que vous devez tous vous posez est bien évidemment:est-ce que les prix de la Polo VI ont suivi cet embourgeoisement? Après un petit moment de suspense, Djalil Daoudi fait la révélation que tous attendent. La nouvelle Polo est disponible à partir de 2.299.000 DA. «Les commandes sont ouvertes depuis jeudi dernier. Elle est disponible sur tout le réseau Sovac, au tarif de 2.299.000 DA pour la version Start+ et 2 699 000 DA pour la série spéciale Beats, avec de plus, la possibilité de crédit bancaire dont les traites sont à partir de 21 999 dinars par mois», a-t-il annoncé. Vous allez dire que c'est énorme par rapport à sa devancière. Mais on n'est plus en 2015, le dinar s'est déprécié et les prix des véhicules ont flambé. Au prix actuel du marché, elle est l'une des moins chères de sa catégorie. Il ne faut également pas oublier que l'on



parle ici d'une allemande, même si elle a «immigré» en Algérie. La Beats est même une édition limitée. En plus, les deux versions disponibles sont sur -équipées. Dès son entrée de gamme, elle embarque de série des rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrant électriquement, des projecteurs antibrouillard, un éclairage de jour, les lève-vitres électriques à l'avant et à l'arrière, l'air conditionné, un volant multifonction gainé de cuir et des jantes en alliage léger «Sassari» de 15'' de diamètre. Le reste des équipements confirme l'ère digitale des véhicules Volkswagen: La Polo Start+ dispose d'un système multimédia «Composition Color» à écran tactile 6,5'', avec interface téléphone, USB et iPhone. La version Beats est dotée, en plus, d'un système audio premium réalisé en partenariat avec le géant américain «Beats by Dr. Dre», avec une puissance totale de 300 watts, six haut-parleurs, amplificateur numérique huit voies et subwoofer intégré dans le coffre. La qualité du son de la Polo Beats est exceptionnelle, une expérience sonore unique qui fait vibrer les occupants. En plus du système audio, l'ambiance agréable de la Polo Beats est garantie par un design intérieur exclusif. Des repose-tête aux tapis de sol, tout le monde sera sous le charme du design Beats. À l'intérieur, les sièges sport, haut de gamme à l'avant de la Polo Beats, où même les célébrités aimeraient s'asseoir, arborent le logo de la marque. La Polo Beats se distingue aussi, sur son aspect extérieur par sa calandre avec baguettes chromées, des jantes en alliage léger en noir, avec une surface tournée brillante «Torsby» 16» qui lui confèrent une allure des plus sportives. La Polo de sixième génération affiche ainsi une allure masculine, un nouveau design expressif et un charisme singulier sous tous les angles. De côté, avec une silhouette allongée, la Polo est marquée par les détails suivants, de haut en bas: la ligne de toit gagne en longueur et s'étire élégamment jusqu'au becquet arrière de pavillon. Une ligne fine, parallèle au toit, abaisse le centre de gravité visuel. La longue zone vitrée sur les côtés fait partie des caractéristiques emblématiques de la Polo, seul modèle de la gamme Volkswagen à posséder une surface vitrée qui remonte aux extrémités à l'avant et à l'arrière. Pour ce qui est des équipements de sécurité, la nouvelle Volkswagen Polo dispose dès le premier niveau de toutes les dernières innovations. La version Start+ offre le contrôle électronique de stabilisation ESP avec ABS, ASR, EDS & MSR, le régulateur et limiteur de vitesse, et d'airbags conducteur et passager, de tête et latéraux à l'avant. La version Beats ajoute à cette dotation exceptionnelle l'aide au stationnement avant et arrière. Le seul point qui pourrait être qualifié de négatif est le fait qu'elle ne soit disponible qu'en version essence et avec une seule motorisation, le1.6, 90Ch. Toutefois, le directeur de la marque Volkswagen Algérie rassure quant à la fiabilité de ce moteur qui reste mécaniquement simple, mais offre de grandes performances. «Le bloc moteur 1.6, 90Ch animant la Polo est le récent EA211 du Groupe Volkswagen, en alliage d'aluminium moulé sous pression.

Il est 28% plus léger que les blocs traditionnels et allie injection directe multipoints et robustesse inégalée, ce qui lui donne l'avantage d'une consommation moyenne de 6,1 litres aux 100km», atteste-t-il, en soutenant que ce moteur offrait de belles accélérations que ce soit en ville ou en dehors. Une belle petite citadine qui a tout d'une grande avec l'avantage d'être abordable.

La Polo annonce déjà la couleur en ambitionnant de faire mieux que sa cousine ibérique (Ibiza) et ses 10.000 véhicules vendus en à peine 6 mois. Un objectif qui semble des plus abordables pour cette nouvelle Polo qui fait déjà les yeux doux à nos jeunes. Le rêve allemand est a portée de main, avec, cerise sur le gâteau, un accent bien de chez nous. Alors, dépêchez-vous, il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde...



Alors que 50 hectares sont réservés à la sous-traitance

Des équipementiers de Volkswagen bientôt en Algérie

Sovac production a déjà un an! Djalil Daoudi, directeur de Volkswagen Algérie a tenu à faire un petit ««round-up» des performances de cette usine de montage qui a jusque-là produit 35.000 véhicules. «L'usine de Relizane (ouest du pays) a créé 700 emplois directs et 1800 indirects», a-t-il fait savoir en assurant que ce chiffre est appelé à augmenter dans les prochains mois avec l'arrivée d'équipementiers de Volkswagen qui comptent ouvrir des usines de sous-traitance en Algérie, sur le même site que Sovac production où 50 hectares leur sont réservés. Djalil n'a pas voulu donner plus de détails sur les noms de ces équipementiers, mais promet de belles surprises. Lundi dernier, c'était son alter-ego de Seat, Nassim Bouazaoui, qui avait fait le même type d'annonce en assurant que ces mastodontes de la sous-traitance devaient arriver avant la fin de l'année. Si cela venait à se concrétiser, ce serait une preuve de plus de la réussite du pari fou du P-DG de Sovac, Mourad Oulmi, à savoir faire des Volkswagen «Made in bladi»...