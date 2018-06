SOLIDARITÉ PENDANT LE RAMADHAN Cette armée d'anonymes...

Par Zakaria ZEMRI -

Certains disent que le pays vit au ralenti pendant le mois de Ramadhan, mais nombreux ceux qui continuent à travailler, même si ce n'est pas dans un bureau ou un chantier.

La solidarité est le maître-mot du Ramadhan. Elle n'est pas seulement du fait des pouvoirs publics. La distribution des couffins de Ramadhan va bon train, bien que l'opération soit en passe d'être réformée pour mieux cibler les familles nécessiteuses. Ces couffins pourront se transformer en «chèque de Ramadhan». Les autorités se préparent tous les ans un peu plus tôt pour faire face à cet événement que les Algériens aiment autant qu'ils détestent, à l'heure qu'il est.

Ces autorités ne sont pas les seules à retrousser les manches, puisque l'on assiste à une augmentation exponentielle d'initiatives louables, que ce soit le fait d'associations ou de collectifs de quartiers, ou même par des groupes de jeunes sans aucune «étiquette légale». L'Algérien mange certes plus que ce qu'il faudrait, mais il ne mange pas seul. Aurait-il compris la philosophie derrière l'institution de ce pilier de l'islam? Que ce soit en rapport avec cela ou pas, le jeune Algérien s'implique de plus en plus dans la communauté et essaye au mieux d'aider son prochain. En plus des couffins distribués, les restaurants errahma pullulent à tous les coins de rue. Y a-t-il une seule personne dont l'attention n'ait pas été attirée par l'un d'eux? Si c'est le cas, c'est que la personne n'est pas sortie de chez elle depuis belle lurette. Des initiatives d'associations prennent plus d'ampleur d'année en année. Qui n'a jamais entendu parler du ftour chez les Hopinelles? On voit tous les jours les appels de dons de toutes sortes: denrées alimentaires, aide financière, coup de main... etc, tout est bon à prendre!

La volonté et le temps restent quand même les denrées les plus rares, et les bénévoles donnent beaucoup d'eux-mêmes. À l'image des jeunes d'Ath Hague, daïra de Larbaâ Nath Irathen dont l'initiative a fait du chemin grâce notamment au président du comité du village. Le restaurant de la rahma qu'ils ont réussi à créer sert jusqu'à 120 repas sur place et plus de 350 à emporter. Chiffres impressionnants au vu de la faible densité de population dans les environs. À Alger, ce sont aussi les jeunes qui prennent ce genre d'initiatives et qui les mènent à bon train. D'ailleurs, une partie de ceux qui viennent apprécier des bons moments dans le partage et la solidarité, deviennent membres actifs et se retrouvent à aider en cuisine ou ailleurs. Il y a de quoi être fier de ces jeunes qui reviennent vers l'esprit d'entraide. L'ambiance sera-t-elle la même pour le reste de l'année? Inculquez ne serait-ce qu'une infime partie de ces valeurs aux hordes sortant des stades un jour de match et vous verrez l'impact que ça aura sur la vie quotidienne de tous les citoyens!