TEMMAR AU SUJET DU RETARD DANS LA DISTRIBUTION DES LOGEMENTS FINIS "Zéro tolérance pour les responsables"

Par Madjid BERKANE -

Le ministre de l'Habitat

Les walis seront sommés de livrer sans délais les chantiers finis. Le gouvernement ne va plus tolérer ce laisser-aller.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville Abdelwahid Temmar poursuit ses réformes. Le retard dans la livraison des logements sociaux sera désormais sévèrement sanctionné. C'est ce qu'il a fait savoir, avant-hier, en réponse à une question d'un sénateur portant sur le sujet.

«Les logements sociaux seront distribués aussitôt livrés», a indiqué le ministre. Pour ce faire, Abdelwahid Temmar a indiqué que son département s'attelle en ce sens avec celui de l'Intérieur à l'élaboration d'une instruction pouvant obliger les walis à distribuer sans délais ces logements. Ladite mesure vise, selon Abdelwahid Temmar, un double objectif. «Celui d'empêcher la dégradation desdits logements et de permettre aux citoyens d'avoir leurs logements le plus tôt ossible.» Pour le ministre de l'Habitat, le phénomène de la dégradation des logements réalisés selon la formule du social est répandu dans plusieurs wilayas.

«Le gouvernement ne va plus tolérer ce laisser-aller», a-t-il ajouté, faisant remarquer que ce retard a fait émerger le phénomène de l'occupation illicite des logements. Abdelwahid Temmar a souligné dans ce sens que des milliers de logements ont fait l'objet d'occupation illicite de la part des citoyens durant la période allant de 1999 à 2016, et ce, dans beaucoup de wilayas.

Le ministre qui s'est étalé dans sa réponse a fait observer, par ailleurs, que les raisons de ce retard ont trait dans la plupart des cas à l'absence de raccordement au réseau de gaz et d'électricité. «L'application de cette mesure épargnera en outre aux citoyens plusieurs dépenses», a-t-il souligné. Il faut dire à ce propos que de nombreuses familles recourent, en attendant leurs logements, à la location. Une solution qui les ruine financièrement. Le retard dans la distribution des logements sociaux a favorisé en outre, faut-il le relever, la propagation de plusieurs fléaux. C'est le cas notamment de la débauche et de la vente de la drogue. S'exprimant de son côté sur la question, le ministre de l'Intérieur, Nouredine Bedoui, a affirmé que la distribution des logements sociaux relève des prérogatives des walis et ces derniers doivent assumer leurs responsabilités. Emboîtant le pas à son collègue au gouvernement, Nouredine Bedoui a souligné que le retard dans la distribution des logements sociaux porte un préjudice financier à l'Etat. «L'Etat dépense beaucoup d'argent dans le gardiennage de ces logements.» Répondant à une autre question relative à l'éventualité d'exclure les bénéficiaires des logements sociaux suite à l'augmentation de leurs salaires au cours de la réalisation de leurs logements, le ministre de l'Habitat a affirmé que son département ne prend en considération que le salaire figurant dans la fiche de paie présentée dans le premier dossier. Pour Abdelwahid Temmar, «l'Etat sait ce qu'il fait». Pour rappel, le ministre de l'Habitat a fait savoir récemment que plusieurs opérations de distribution de logements sociaux vont avoir lieu durant le mois sacré du Ramadhan et particulièrement dans sa dernière décade. La wilaya d'El Oued qui en fait partie a vu avant-hier la distribution de 540 unités réalisées selon la formule du public locatif. La distribution du logement durant la dernière décade va concerner aussi les logements réalisés selon les autres formules.

En effet, des milliers de logements réalisés selon les formules Aadl, LPP et LSP vont être distribués dans plusieurs wilayas. Il s'agit des wilayas d'Alger, Relizane, Batna, Sidi Bel Abbès, Béchar, Tiaret, Sétif, Saïda, Laghouat, Annaba, Mostaganem, Oran, M'sila et Bordj Bou Arréridj. «Le quota qui sera distribué au niveau de ces wilayas va de 200 jusqu'à 2000 unités», a fait savoir Abdelwahid Temmar, en procédant récemment à la distribution de 1500 unités au niveau de la capitale. «La distribution de logements ne s'arrêtera pas», a affirmé ce jour-là le ministre, ajoutant que l'objectif de l'Etat en termes de relogement est d'offrir un logement à toute personne se trouvant dans le besoin. Pour étayer ses propos, le ministre de l' Habitat a indiqué au cours de la conférence de presse qu'il a animée à Chéraga-Alger que son département a pris la décision de dépêcher des commissions d'enquête sur le retard accusé dans la réalisation des projets de logements. «La première commission a déjà séjourné dans la wilaya de Aïn Defla le 14 mai dernier», a-t-il argué. L'Etat est déterminé à résoudre les problèmes pouvant entraver la réalisation des chantiers de logements. Selon le ministre, il y a deux sortes d'entraves techniques et financières qui retardent la réalisation du logement.