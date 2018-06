PLUIES ORAGEUSES ET INONDATIONS AU MOIS DE MAI Le ciel est devenu fou

Par Massiva Zehraoui -

Selon un bulletin météo spécial, de fortes averses de pluies affecteront cette semaine les régions ouest du pays.

Le printemps de cette année n'en porte décidemment que le nom. Rarement cette saison n'a été aussi pluvieuse par le passé. En effet, à l'accoutumée, le soleil et le ciel bleu étaient au rendez-vous bien des semaines avant le début de l'été. Mais il semble que le temps en Algérie continue de subir les conséquences du dérèglement climatique. Le ciel n'en fait qu'à sa tête.

Nous assistons depuis des semaines maintenant et de manière régulière, à ce qui peut s'apparenter à des «sautes d'humeur» du temps. Dans le sens où nous vivons en l'espace d'une seule journée, toutes les saisons confondues. Les caprices de ce climat changeant commencent dés le petit matin, avec généralement des températures plutôt fraîches. Ça continue en début d'après-midi, avec une hausse surprenante et de surcroît brusque de celles-ci. Dans la soirée, des pluies sont enregistrées dans plusieurs régions du pays, souvent accompagnées, de brises fraîches. Alors que nous sommes à la première semaine du mois de juin, et qu'en l'occurrence, il ne reste que quelques jours avant l'arrivée de l'été, soit le 21 du même mois, ce climat hésitant, compte encore faire des siennes durant cette semaine. C'est ce qu'a annoncé un bulletin météo spécial (BMS), diffusé par l'Office national de météorologie. Ce dernier indique ainsi que «de fortes averses de pluies, parfois orageuses, affecteront à partir de samedi, les wilayas de l'ouest et du centre-ouest.» Il s'agit des villes de Mostaganem, Relizane, Chlef, Ain Defla, Sidi Bel-Abbès, Mascara, Tiaret et Saïda, nous informe la même source. Il faut dire que contrairement à l'année dernière, c'est depuis le mois d'avril que des pluies diluviennes ont commencé à s'abattre au niveau de quelques régions. Si certaines personnes ont considéré ces pluies comme étant un «don du ciel», ce n'est pas de cet oeil-là que l'ont vu les habitants de nombreuses villes, à l'instar de Setif. Cette wilaya fait partie des villes ayant été gravement touchées par les inondations. Le 17 mai dernier, des pluies torrentielles se sont abattues sur la localité de Aïn El-Kebira. Des disparus ont été d'ailleurs signalés dans ses environs. Une vidéo circulant sur le Net à fait état de l'ampleur des dégâts causés par les inondations dans cette même wilaya, en montrant le CHU de Setif complètement inondé. Lors des dernières pluie, survenues dans les wilayas du centre et de l'est du pays, 11 morts au niveau national, ont été recensés par la Protection civile en l'espace de seulement 48h. Par ailleurs, les inondations ne sont pas les seules répercussions négatives de ces pluies. Les conséquences se sont également fait ressentir sur la mercuriale, qui au début du mois de Ramadhan a été marquée par une visible flambée des prix. Une hausse qui a été justifiée par ces pluies diluviennes qui ont gravement nui tant à la qualité qu'à la quantité. En sachant que les avantages de la pluie du mois de décembre et de janvier se sont révélés être de vrais désagréments pendant cette période.