UN NOUVEAU PLAN NATIONAL POUR LA PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES SERA LANCÉ Les APC auront leur part du soleil!

Par Walid AÏT SAÏD -

Tout doit être fait pour réussir cette transition énergétique

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a mis en place une feuille de route pour élaborer un modèle énergétique au niveau des communes et soutenir les projets d'énergies renouvelables afin de réussir leur transition énergétique...

5% du budget des APC vont dans les factures...d'énergie! C'est le terrible constat fait, hier, au Centre international des congrès (CIC-Club des pins), par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, lors d'une Rencontre nationale sur la transition énergétique.

Le ministre a donc tenu à tirer la sonnette d'alarme en organisant cette rencontre qui doit permettre d'élaborer un modèle énergétique au niveau des communes et de soutenir les projets d'énergies renouvelables, afin de réussir leur transition énergétique. Bedoui a mis en avant le fait que les mosquées et les écoles étaient les plus grands «gaspilleurs» d'énergie, au même titre que l'éclairage public. «La rationalisation de la consommation de l'énergie dans les collectivités locales revêt une importance cruciale au vu des difficultés financières qui constituaient un grand fardeau pour le budget de l'État», a soutenu le ministre. Nouredine Bedoui insiste dans ce sens sur la nécessité de préserver cette énergie en recourant, notamment aux énergies renouvelables.

Le ministre parle en particulier de l'énergie solaire qui doit permettre de réduire la consommation d'électricité. De l'éclairage public fonctionnant à l'aide des panneaux solaires aux maisons individuelles équipées de panneaux photovoltaïques...sont les principaux axes que comporte le plan Bedoui. Ce dernier veut offrir aux APC leur part du soleil. «Un nouveau programme national pour la promotion des énergies renouvelables sera lancé durant le second semestre de 2018», a-t-il indiqué. Ce Plan national doit permettre de consolider le programme national des énergies renouvelables afin que l'objectif des 22.000 Mgw à l'horizon 2030 soit atteint le plus vite possible.

Le ministre de l'Intérieur a appelé, dans ce sens, tous les acteurs concernés à travailler ensemble pour réussir cette transition énergétique qui, selon lui, doit passer d'abord par l'encouragement des petites initiatives locales. Une feuille de route a ainsi a été mise en place par son département pour rationaliser la consommation d'électricité. «Cette feuille de route comprenait plusieurs axes, dont le remplacement graduel des lampes classiques, utilisées dans l'éclairage public, par des lampes LED, considérées comme moins énergivores», a assuré Nahla Kheddache, chef de projet énergies renouvelables au ministère de l'Intérieur. Celle à qui Bedoui a confié la lourde tâche de faire passer au Vert nos communes, assure que cela se fera dans le cadre d'un programme pilote qui est en cours de finalisation. Il concernera dans un premier temps 31 communes, avant d'être élargi aux différentes régions du pays.

Nahla Kheddache a, dans ce contexte, relevé que le remplacement de 60% des lampes classiques par des lampes LED permettra de réduire le coût annuel de l'éclairage public de 8,4 milliards de DA actuellement, à 5,6 milliards de DA. La feuille de route, élaborée en collaboration avec le ministère de l'Energie, ambitionne également de développer l'utilisation de l'énergie solaire au niveau des communes, notamment en ce qui concerne l'éclairage public et l'alimentation électrique des structures publiques comme les écoles, les mosquées et autres établissements. Un programme d'éclairage public autonome, étalé sur une durée de 3 ans, a été introduit dans cette feuille de route, permettant une réduction de la consommation d'électricité de 61 MW/an, soit un gain équivalent à 277 millions DA, a-t-elle ajouté. Nadia Kheddache a, par ailleurs, indiqué qu'une instruction a été adressée, au cours de cette année, aux 14wilayas côtières pour l'utilisation, durant la saison estivale, des panneaux photovoltaïques pour l'éclairage notamment des parkings, des plages, espaces balnéaires et autres espaces de détente. Pour sa part, le président-directeur général de la Société algérienne de la distribution de l'électricité et du gaz, Mourad Adjal, a indiqué que 8% de la consommation nationale en électricité revenaient aux communes.

L'éclairage public, qui représente plus de 70% de la consommation des communes en électricité, occupe la première place des infrastructures et établissements énergivores, tant au niveau local que national, a-t-il précisé. Selon lui, la consommation annuelle de l'électricité des wilayas comme Alger ou Oran, équivaut à la production d'une centrale électrique de 130 MW.