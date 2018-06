HÉBERGEMENT ÉLECTRONIQUE POUR LE HADJ 2018 L'opération lancée la semaine prochaine

L'Office national du Hadj et de la Omra (Onpo) a annoncé, hier, que l'opération d'hébergement électronique des Hadjis pour cette saison débutera le lundi 11 juin en cours. «L'hébergement électronique via le site officiel de l'Office débutera le lundi 11 juin 2018», a indiqué l'Office, précisant que «ce service d'information, adopté durant ces deux dernières saisons du Hadj, permet au pèlerin algérien de réserver sa chambre à La Mecque et de choisir ses compagnons du Hadj, en accédant au portail d'hébergement électronique sur le site de l'Office, en vue de choisir les hadjis avec qui il aimerait partager sa chambre et choisir l'une des chambres proposées par le système électronique». Dans le même contexte, l'Office a indiqué que le lancement officiel de l'opération d'acquisition des billets du Hadj est prévu à partir du 10 juin jusqu'au 1er juillet au niveau de toutes les agences d'Air Algérie agrées à cet effet à travers le territoire national.

Le premier vol des Hadjis vers les Lieux saints est prévu le 25 juillet prochain. L'opération sera encadrée par 44 agences de voyages, en sus de deux établissements publics.

Le nombre des pèlerins pour l'année en cours s'élève à 36 000 hadjis dont la moitié sera transportée par Air Algérie, tandis que les compagnies saoudiennes et une compagnie de transport privée prendront en charge l'autre moitié, sur décision de l'Autorité de l'aviation civile saoudienne.