TIZI OUZOU 31 cas de brucellose enregistrés depuis avril

Pas moins de 31 cas de brucellose ont été enregistrés depuis le 1er avril dernier par les services de la direction de la santé (DSP) de Tizi Ouzou, a-t-on appris hier auprès de ces services. La cause principale de la maladie est «la consommation de lait cru de bêtes malades et non traitées», explique Idir Oulamara, biologiste à la sous-direction de la prévention générale de la DSP qui précise que «la période d'incubation de la bactérie peut aller de 3 à 6 mois».Sur les 31 cas recensés, âgés de 5 à 85 ans, 22 ont été enregistrés dans la localité de Ouaguenoun et les 9 autres éparpillés à travers différents foyers, notamment, à Aït Boumehdi, Draâ El Mizan, Illilten, Tizi Rached et Aït Oumalou. A Ouaguenoun, fait savoir la même source, «l'ensemble des sujets affectés a consommé du lait cru provenant d'une même vache, qui a été abattue».

Pour prévenir la maladie, Oulamara recommande aux consommateurs «de faire bouillir systématiquement le lait quel que soit sa provenance» et aux éleveurs de «se protéger et de veiller au suivi de leurs cheptels par les services vétérinaires».

La brucellose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Brucella, commune à certains animaux et à l'homme, elle est classée, en Algérie comme dans plusieurs pays en développement, notamment comme maladie professionnelle à déclaration obligatoire (Mpdo).

Une fois diagnostiqué par le médecin, «le sujet malade doit être déclaré à nos services pour que nos équipes se déplacent pour circonscrire la maladie et dépister les bêtes malades, ainsi que leur entourage», a expliqué Oulamara.