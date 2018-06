AU 19E JOUR DU RAMADHAN De la pluie, des marchés pleins et 701 kg de cocaïne

Par Madjid BERKANE -

Sur le plan sécuritaire, l'ANP et les services de sécurité n'ont enregistré aucun incident majeur.

Les 19 jours du mois sacré du Ramadhan de cette année ont été plutôt un long fleuve tranquille. Que ce soit sur le plan sécuritaire, climatique, accidents de la circulation, comportements des citoyens et abondance de produits alimentaires, les Algériens avaient assisté à plus de hauts que de bas. Sur le plan sécuritaire, les services de sécurité et l'ANP n'ont enregistré aucun incident majeur. Bien au contraire, le ministère de la Défense nationale a réjoui plus d'un par ses communiqués annonçant la reddition des résidus terroristes et leurs familles dans de nombreuses wilayas. Des nouvelles qui renseignent sur l'efficience de la politique de la Réconciliation nationale. Les services de sécurité n'ont enregistré de leur côté aucune tentative terroriste dans le milieu urbain. Les communiqués émanant de leur part annoncent plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. La criminalité, les altercations entre citoyens, vente de la drogue, accidents de la circulation ont tous connu une nette baisse. Concernant la lutte contre la drogue, les Algériens ont eu droit à une bonne nouvelle durant ce mois sacré. Environ sept quintaux de cocaïne ont été saisis au bon moment au niveau de l'aéroport d'Oran. Un exploit qui a fait parler de lui jusqu'à l'international et il a remonté sans doute le moral aux services des douanes algériens. Sur le plan climatique, les 19 jours de ce mois sacré ont été les plus doux sur ces 10 dernières années. «C'est l'hiver qui s'y est invité», s'accorde à dire tout le monde. Une bouffée d'oxygène qui a permis même aux personnes âgées et malades d'accomplir le plus normalement possible le jeûne. La baisse des températures a contribué aussi à la diminution des altercations entre citoyens. Les rixes et les échauffourées entre les jeûneurs lesquelles ponctuaient jusque-là les journées du mois sacré, ont cédé la place à la communion et au vivre ensemble. Les mosquées et les salles de spectacle ont repris le relais. La vie nocturne s'est ainsi installée dès les premiers jours dans les villes. Les terrasses de cafés et les placettes publiques grouillent de monde jusqu'à des heures tardives. C'est une première, car jusqu'ici les deux premières semaines de ce mois ont de tout temps rimé en Algérie avec la morosité. La vie nocturne a vu aussi cette année un déroulement correct de la prière des «tarawih». Outre la parfaite organisation qui l'a caractérisée, celle-ci a été accomplie partout par des imams algériens. Concernant l'abondance des produits alimentaires, il faut dire que les étals des commerçants et des marchés se sont mis au monde «beau» dès le premier jour du Ramadhan. La coïncidence de la maturation de plusieurs champs de culture des produits alimentaires avec ce mois s'est fait bel et bien ressentir. La baisse des prix n'a certes pas été au niveau souhaité, mais ceci ne permet pas de déclarer non plus une situation de flambée. Car les prix des produits ont connu des fluctuations.

La non-baisse des produits alimentaires n'a pas eu que des effets négatifs, faut-il le relever. Elle a contribué en effet à la diminution du phénomène de gaspillage alimentaire lequel prend des proportions alarmantes durant ce mois. Les 19 jours de ce mois sacré n'ont pas connu aussi la rareté du sachet de lait. Celui-ci s'est affiché omniprésent sur les étals des commerçants.

Un fait qui n'est pas passé inaperçu, puisque ledit sachet s'est fait très rare avant le mois de Ramadahn. Par ailleurs, les19 jours de ce mois ont connu un bond qualitatif en termes de solidarité. Les fameux restaurants du coeur et la distribution des repas d'el iftar aux passants sur l'autoroute et les axes routiers par à la fois les bénévoles du Croissant-Rouge algérien, les bienfaiteurs et la Dgsn ont brillé par leur ampleur. Il est à noter que le mois sacré de Ramadhan a été durant la décennie noire en Algérie, la période la plus propice pour les terroristes et les trafiquants de tous genres pour mettre en pratique leurs plans diaboliques. Ledit mois est synonyme pour eux de baisse de vigilance. Ces souvenirs sont maintenant bien du passé et tant mieux pour les Algériens.