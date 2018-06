ORAN Le port de pêche de Kristel à l'abandon

Par Wahib AïT OUAKLI

L'anarchie règne

Ce projet a, dès son lancement, connu quelques retards dans sa réalisation.

C'est tout le contraire de ce qui a été dit lors du lancement du projet du port de pêche de la localité de Kristel dans la daïra de Gdyel. L'infrastructure, qui a été réceptionnée dans un passé récent, est à l'abandon total. Des pêcheurs, déplorant que ce port, transformé en lieu d'accostage de leurs barques, soit régi par une anarchie ambiante. A cela s'ajoutent les eaux usées l'envahissant, qui y sont déversées par les habitations juxtaposées. L'aménagement dudit port est loin d'être pris en compte. «Il s'agit d'un port, entouré par une masse de béton, sans âme», déplore plus d'un pêcheur. Rien n'a changé malgré la dernière visite du wali remontant à neuf mois, sanctionnée par la prise de plusieurs mesures dont la désignation d'un bureau devant prendre en main la gestion des affaires de ladite infrastructure destinée essentiellement aux pêcheurs de la partie est de la wilaya d'Oran. En vain. A qui se plaindre donc? Les pêcheurs de l'est d'Oran prennent leur mal en patience, attendant les jours meilleurs, d'autant plus que la pêche est, ces jours-ci, est bonne. Ce projet, très défendu dans le passé et tant attendu par la population de cette localité balnéaire, devait, dès son lancement, connaître quelques retards dans sa réalisation alors que ses promoteurs avaient tablé sur la création de plus de 1 000 emplois directs et indirects. Au départ il a été conçu pour abriter quelque 130 embarcations légères. Le coût global du projet est de 2 milliards de DA. En plus des quais pour les embarcations, d'autres structures, notamment les espaces de commercialisation des produits halieutiques et des ateliers de fabrication de glace pour la conservation du poisson, sont prévus. Cette nouvelle infrastructure portuaire viendra renforcer celles d'Arzew et d'Oran. Rien de cela n'a encore vu le jour. Kristel, l'un des plus anciens villages côtiers comptant plus de 200 artisans, tous spécialisés dans la pêche, principale source de revenus de ses habitants, d'où le projet en question dont les travaux continuent à boîter. En prévision de la mise en exploitation de ce nouveau port de pêche, la daïra de Gdyel a bénéficié d'un important projet pour la modernisation du CW 75, entre Canastel et Kristel, sur 25 km. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de consolidation de la croissance économique Pcce (2010 -2014). Du coup, le CW75, liant Canastel à Kristel, se trouve inadapté au trafic et au développement rapide de la partie-est, en matière d'urbanisme, d'où la nécessité de sa modernisation au profit de toute la région, à commencer par la mise en place dudit port et l'ouverture des axes routiers devant venir à bout de l'enclavement frappant de plein fouet la région connue, pourtant, pour ses célèbres plages telle Aïn El Franine. Selon les premières esquisses, ledit projet de modernisation et de mise à niveau permettra d'absorber le flux de trafic provenant ou se dirigeant vers la localité enclavée de Kristel, qui ne cesse de s'accroître et permettra d'assurer à l'usager de la route, une circulation rapide, confortable et sécurisée. Ce projet constitue aussi une importante voie d'accès pour bon nombre de localités de la zone-est, notamment pour les habitants de Belgaïd, Aïn Franine et Kristel. Il prévoit la création d'une voie à double sens entre Belgaïd et Canastel. Les travaux de ce projet, visant à désenclaver cette localité côtière, sont chapeautés par la direction des travaux publics. Ils ont été entamés, durant le 2ème trimestre de 2013, pour une durée de 6 mois. Le projet est divisé en deux tronçons: le premier lot concerne le dédoublement de la voie menant du giratoire de Canastel jusqu'à la sortie de Belgaïd sur 4 km et le second touche les travaux de modernisation et d'élargissement de cette route sur 21 km.