TRANSPORT DE MARCHANDISE À BÉJAÏA Les opérateurs en grève

Par Arezki SLIMANI -

Ils revendiquent la révision à la hausse du prix de transport du quintal de blé et une indemnisation pour l'arrêt du véhicule lors du déchargement.

Depuis deux jours, le transport de marchandises à partir du port de Béjaïa est perturbé. Les transporteurs affiliés à l'Union nationale des transports publics (Unat) observent une grève pour mettre en avant deux principales revendications. Il s'agit de la révision à la hausse du prix de transport du quintal de blé. Ce dernier, fixé à 43 DA, n'a pas évolué, selon le syndicat de l'Unat depuis les années 1980. Une revendication transmise, selon l'Oaic au ministère concerné mais qui reste lettre morte en dépit d'un engagement antérieur sur la révision du prix», nous indiquait hier le président du bureau de l'Unat de Béjaïa, Riad Boudraâ. Les opérateurs se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate, sachant qu'avec le prix fixé, il y a plus de 30 années, ils sont forcément perdants dans l'affaire. L'autre souci soulevé par les transporteurs se résume au «paiement des immobilisations», en d'autres termes, les opérateurs exigent une indemnisation lorsque les camions restent à l'arrêt jusqu'à quatre jours pour pouvoir décharger leur cargaison. Au second jour de la grève, quatre transporteurs ont été arrêtés par les services de police au niveau du port de Béjaïa. L'intervention de leurs représentants syndicaux a débouché sur leur libération, sachant que la grève est réglementaire et légitime. Plus de 400 camionneurs observent ce mouvement, ouvert jusqu'à la satisfaction des revendications. Certains ont garé leurs véhicules devant le siège de l'Oaic de Oued Ghir, office avec lequel ils traitent le gros de leurs activités et d'autres ont préféré le point chaud du port de Béjaïa.