YOUCEF YOUSFI EN VISITE À TIZI OUZOU "Les entreprises doivent rembourser leurs dettes"

Par Kamel BOUDJADI -

L'Eniem annonce son passage à l'export dans les prochaines semaines alors que l'Enel d'Azazga fait état de sa capacité à couvrir désormais les besoins nationaux.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, était hier en visite à Tizi Ouzou où il a inspecté de nombreuses unités industrielles aux alentours de la ville. La tournée a aussi été l'occasion pour l'hôte de la wilaya de s'enquérir des doléances et des avancées réalisées par ces entreprises. De bonnes nouvelles comme de mauvaises ont marqué ce périple qui a vu le ministre user d'un ton sévère envers certaines unités encore en stagnation et félicitations adressées à d'autres qui réalisent de bonnes avancées. Le ministre de l'Industrie et des Mines a également abordé des sujets qui agitent le monde économique national. Au chapitre de l'industrie automobile, Youcef Yousfi a réaffirmé la détermination du gouvernement à réussir l'envol du secteur de l'automobile. Pour l'orateur, la patience est toutefois nécessaire car le secteur a besoin de milliers de sous-traitants. Le ministre a précisé par ailleurs que le gouvernement veille à ce qu'il y ait de la transparence à tous les échelons du créneau de l'automobile. Répondant à des questions relatives aux unités industrielles visitées, le ministre a assuré que les entreprises endettées sont sommées de rembourser, en adoptant des batteries de stratégies pour y parvenir. Pour lui, les gestionnaires sont bien payés, pour bien gérer leurs entreprises et réduire les coûts. Devenir compétitive et engranger des bénéfices sont les objectifs de toute entreprise. Au registre des bonnes nouvelles, c'est l'Eniem qui annonce son passage à l'export dans les prochaines semaines ainsi que l'Enel d'Azazga que le ministre a félicitée pour sa qualité de gestion. Cette unité industrielle, qui fabrique du matériel d'électricité, annonce sa capacité à couvrir désormais les besoins nationaux. Toujours dans la même région, le ministre s'est rendu sur le site de la firme Novonordisk, spécialisée dans le médicament pour personnes diabétiques. Sur les lieux, l'hôte de la wilaya a écouté un exposé détaillé des avancées réalisées par cette firme qui est leader en Afrique et au Moyen-Orient et assure aux Algériens l'accès précoce aux innovations de la recherche de pointe aux personnes diabétiques. Novonordisk, qui a ouvert sa filiale algérienne avec une vingtaine d'employés se retrouve aujourd'hui avec un personnel composé de 218 personnes. Dans son intervention, le ministre de l'Industrie et des Mines a appelé les responsables de cette firme, qui couvre entièrement le marché national, à intégrer les étudiants de l'université de Tizi Ouzou dans ses projets de recherche à venir. Tout en assurant la disponibilité de la firme à prendre en charge ce volet, le responsable de Novonordisk a annoncé que le passage à l'exportation interviendra dans un avenir très proche car toutes les conditions sont réunies pour atteindre cet objectif. Les pays africains et moyens-orientaux sont les plus prisés, étant donné que Novonordisk Algérie est l'unique firme qui existe dans cet espace.