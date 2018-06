RETARDS DANS LA RÉALISATION DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT L'Etat va sanctionner

Par Zakaria ZEMRI -

Plusieurs entreprises semblent avoir choisi une tortue en guise de mascotte, vu l'importance des retards que connaissent les projets dont elles ont la charge.

La tortue a le vent en poupe en tant que mascotte. Algérie télécom l'avait choisie il y a quelque temps pour représenter leur offre de 4G «fixe». Plusieurs entreprises semblent avoir pris exemple sur Algérie télécom, mais le malentendu est ailleurs. C'est lors d'une visite d'inspection dans la wilaya de Boumerdès que le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncé que 500 à 600 mises en demeure ont été adressées à des entreprises dont les projets accusaient d'importants retards. Les projets de développement dont elles ont la charge avancent doucement, mais avancent-ils sûrement? Abdelghani Zalène a menacé d'appliquer les dispositions prévues par le Code des marchés publics et par le décret présidentiel relatif à l'organisation des marchés publics si les cahiers des charges ne sont pas respectés à la lettre par les entreprises contractantes. Il a insisté sur le fait que ces retards portaient «un grand préjudice à l'État sur plusieurs aspects» et que les autorités n'allaient pas «fermer les yeux sur les retards dans la réalisation des opérations de développements».

Le ministre s'est aussi exprimé par rapport aux points de péage de l'autoroute Est-Ouest dont le taux de réalisation est de 71%. Il a indiqué qu'ils devraient entrer en fonction en 2019, sans donner de détails ni sur la date exacte ni sur la tarification.

Les spéculations donnaient un tarif d'un dinar le kilomètre, mais Zalène a indiqué que les tarifs n'étaient pas encore fixés, et que la recette des gares de péage servira à l'entretien de l'autoroute Est-Ouest, à l'image de la vignette automobile.