DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS EN PRÉVISION DE LA FÊTE DE L'AID EL FITR L'engagement rassurant d'Algérie poste

Par Abdelkrim AMARNI -

Cette assurance est soutenue par l'ouverture nocturne des principaux bureaux de poste, une alimentation en continu des GAB et le renfort du bureau de poste mobile inauguré.

Les opérations de retrait d'espèces auprès des bureaux de poste ont atteint des pics de 4 millions d'unités par jour a-t-on indiqué hier auprès d'Algérie poste. Ainsi, un montant global de 182 milliards de DA a été retiré durant la première quinzaine du mois de Ramadhan.

Le dispositif mis en place a permis d'assurer «la disponibilité des fonds et la stabilité du réseau» et les citoyens «n'ont rencontré aucune difficulté pour retirer leur argent», affirme-t-on encore. Pour les dix derniers jours du mois, Algérie poste rassure dès à présent qu'elle «est en mesure de faire face au nombre important de retraits en prévision de la fête de l'Aid El Fitr. Cette assurance est soutenue par l'ouverture nocturne des principaux bureaux de poste (de 21h00 à 00h00), une alimentation en continu des guichets automatiques bancaires (GAB), une veille au bon fonctionnement du réseau, et pour les résidents de la capitale, le renfort du bureau de poste mobile inauguré le 24 mai dernier sur la promenade des «Sablettes» qui reste ouvert jusqu'à minuit pour répondre à toute opération postale. L'entreprise rappelle que ce bureau de poste itinérant est le premier du genre, en attendant la production de 25 autres unités, par la Snvi, qui sillonneront le pays spécialement dans les espaces publics qui connaissent une forte affluence durant la saison estivale.

Cette initiative facilitera aux usagers d'Algérie poste, l'accès aux différents services financiers et postaux en un temps record, et leur épargnera la surcharge observée durant le mois de Ramadhan où un regain d'activité est observé au niveau des bureaux de poste, particulièrement à l'approche de la fête de l'Aïd.