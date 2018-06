ILS SONT MOBILISÉS 24H/24H, POUR LA SÉCURITÉ DU CITOYEN Une soirée en immersion avec la police

Par Ikram GHIOUA -

ces hommes de terrain sont engagés dans une lutte sans limite contre toutes formes de criminalité

Lors de la première quinzaine du Ramadhan, les forces de la police ont arrêté 8 personnes impliquées dans la vente de viande impropre à la consommation.

Le travail qu'accomplissent les forces de la police à travers toute la wilaya de Constantine n'est pas de tout repos. Mobilisés en ce mois de Ramadhan 24h/24h ces hommes de terrain sont engagés dans une lutte sans limite contre toutes formes de criminalité. Le but visé étant la sécurité du citoyen. Dotés de moyens sophistiqués, ils interviennent à tout moment et partout. Nous les avons accompagnés en cette soirée du dimanche juste après la rupture du jeûne pour mieux s'imprégner de la situation et découvrir le vrai sens d'un engagement.

Le constat est dur. Ces policiers exercent un métier ardu, mais en même temps passionnant quand on l'a choisi. C'est donc à partir du centre-ville que commence notre aventure, d'abord pour se rendre compte de la mobilisation de la police à tous les niveaux, devant les centres culturels qui animent les soirées, les commerces ouverts jusqu'à 3 heures du matin, les hôtels, les sites historiques souvent très fréquentés en cette période.

Tout au long de ce périple, l'attaché de la communication de la sûreté de la wilaya qui a tenu à être là, nous explique les raisons du positionnement des patrouilles fixes et les patrouilles mobiles, comme ce véhicule doté d'une grande technologie capable d'identifier les voitures recherchées. Direction ensuite la nouvelle ville Ali Mendjeli où la presse a été autorisée à assister à une opération coup de poing menée par la BRI et une intervention surprise menée par la BRB. 22 heures 30 minutes, nous sommes au niveau du commandement de la BRI. L'officier donne des instructions strictes à ses éléments, tout en leur expliquant les lieux à ratisser et la tactique à suivre, mais fait remarquable, il a strictement interdit à ses éléments de manquer de respect à un citoyen, leur ordonnant de prendre en considération les lois liées aux droits de l'homme, d'agir en hommes responsables et de se contrôler. Après une dizaine de minutes, c'est au niveau d'un espace vert que l'opération a eu lieu.

En un temps record, un important périmètre de sécurité a été quadrillé, toutes les personnes qui s'y trouvaient ne pouvaient en aucun cas échapper à un contrôle. Avec un professionnalisme remarquable, les éléments de la BRB avaient vérifié l'identité d'une dizaine de jeunes et procédé à l'arrestation de deux autres. En fouillant l'endroit, ceux-là même découvrent une arme blanche à l'intérieur d'un kiosque abandonné. Les policiers cherchaient beaucoup plus la drogue, car cet endroit-là a toujours été fréquenté par des consommateurs et des revendeurs de drogue.

L'opération aura duré 15 minutes depuis le départ jusqu'à la fin. Direction BRB, comme pour la BRI, des instructions seront notifiées aux éléments qui s'apprêtaient à investir l'un des lieux les plus étranges comme nous l'avons constaté.

Le chemin était assez difficile à cause de la densité de la population qui a choisi de vivre la nuit. Mais au bout de quelque temps nous sommes arrivés au niveau de ce lieu. UV9.

On se dirige aussitôt vers les locaux Nsari. Il s'agit d'une centaine de locaux abandonnés où la saleté, les égouts et les ordures avaient trouvé place. Un endroit lugubre, non éclairé qui fait froid dans le dos. Comment un endroit pareil pouvait-il exister dans une ville comme Constantine? La question semble anodine, cependant, comment des jeunes peuvent-ils fréquenter un endroit aussi lugubre? L'intervention n'a pas abouti à grand-chose. Les policiers étaient à la recherche d'un dealer qui a pris pour habitude de rencontrer ses clients dans cet espace où même les animaux ne s'y aventurent pas. Néanmoins, il est question de contrôler ces cinq jeunes assis à même le sol, du fait que leur présence dans cet endroit est suspecte. C'est avec une tablette qu'on procédera à la vérification si ces jeunes ne sont pas recherchés. Nous avons quitté ces lieux avec un arrière-goût de tristesse sur la dégradation de l'environnement et de ce que l'on peut découvrir comme mauvaise surprise. Les forces de sécurité sont vraiment confrontées à des situations complexes et coriaces. Mais elles ont choisi ce métier par conscience et c'est avec professionnalisme qu'elles accomplissent leur travail en protégeant aussi bien le citoyen en garantissant sa sécurité que le pays de cette criminalité. C'est ce qui nous frappe d'ailleurs à la nouvelle ville, malgré ce que l'on vient de voir. Les familles sont dehors jusqu'à une heure tardive. Une ville très vivante plus sécurisée et une présence plus importante de la police qui patrouille 24h/24 en procédant à des vérifications des pièces d'identité. 3122 policiers sont mobilisés de façon directe, alors que 1259 de façon indirecte durant ce mois et suivant le plan tracé en la circonstance. Sur le plan humain, la police a tenu à marquer sa présence en offrant 1000 repas aux voyageurs pour minimiser les accidents de la circulation.

Lors de la première quinzaine du Ramadhan, les forces de la police ont arrêté huit personnes impliquées dans la vente de viande impropre à la consommation comme rapporté par L'Expression. Durant cette même période, 73 opérations coup de poing ont été menées, 533 points contrôlés ainsi que 2954 personnes interpellées et 1243 véhicules récupérés. Lors de ces opérations 113 suspects ont été arrêtés pour divers délits, notamment pour drogue.

Le plan d'action de la sûreté de la wilaya va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de Ramadhan, sachant déjà que les services de la police mettront en place un plan spécialement pour la fête de l'Aïd.