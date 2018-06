CONCOURS DE RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION À BÉJAÏA 21.048 postulants pour 315 postes

Par Boualem CHOUALI -

Le concours de recrutement externe pour l'année scolaire en cours (2017/2018) se tiendra le mardi 12 juin 2018. Ils seront 21 048 postulants à concourir pour les 315 postes ouverts par le ministere de l'éducation au profit de la wilaya de Béjaïa.

Sur les huit concours ouverts, c'est le corps de l'enseignement primaire dans sa filière de langue arabe qui enregistre le taux le plus élevé de postulants puisque pas moins de 15 659 candidats sont inscrits pour les 117 postes ouverts, soit 134 candidats pour un seul poste.

Arrive en deuxième position, le poste de superviseur de l'éducation (ex-adjoint d'éducation) avec 1885 candidats pour 66 postes ouverts. Quant à la langue française dans le primaire, ils seront pas moins de 1367 candidats pour 10 postes ouverts. En outre, s'agissant des postes à pourvoir dans ce secteur, il y aura le recrutement d'enseignants en langue arabe (117 postes), d'enseignants en langue française (10 postes), d'enseignants en langue amazighe (10 postes), de superviseurs de l'éducation (66 postes), conseillers d'orientation (04 postes), économe adjoint (21 postes), attaché de laboratoire (68 postes) et attaché principal de laboratoire (19 postes).

Ainsi, à la lecture de ces chiffres il ressort clairement que les diplômés des filières lettres, droit et sciences sociales sont les plus exposés au chômage en Algérie. Seul le secteur de l'éducation offre ces derniers temps des débouchés professionnels à ces filières.