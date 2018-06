DJAMEL RABAA, PARLEMENTAIRE ET PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION SYRIENNE,À L'EXPRESSION "Les Arabes ont perdu leur dignité"

Par Brahim TAKHEROUBT -

L'Expression: Votre pays braque l'intérêt des médias internationaux en raison d'une guerre où les belligérants sont multiples. Comment va la Syrie à présent?

Djamel Rabaa: La Syrie va très bien après tous les complots ayant visé le Monde arabe. Le point d'orgue de ce complot pour le projet impérialiste américain a été fixé en Syrie. Ils ont commencé au Maghreb arabe, en Libye, puis l'Egypte pour préparer le terrain en Syrie. Tous ces plans ont échoué. Il y avait plusieurs scénarii préparés pour la Syrie et même pour d'autres pays à travers cet outil destructeur du terrorisme international et avec lequel il veulent réaliser le fameux projet «du chaos fertile». Son premier objectif est d'aboutir au morcellement total du Monde arabe.

Lequel morcellement d'inspiration sioniste, sera fait sur des bases ethniques et religieuses. Ils veulent déchiqueter le Monde arabe avec comme finalité d'arriver à ce que Israël soit le pays le plus vaste géographiquement dans la région. Mais tous ces calculs ont été faussés après avoir buté contre la résistance farouche de la Syrie, de son peuple, de son armée à sa tête le docteur Bachar Al Assad.

La bataille s'est élargie de place en place, de ville en ville, mais le succès de l'armée régulière syrienne est indéniable. La libération totale de la Ghouta Est et de la Ghouta Ouest a été le dernier acte de ces batailles. Aujourd'hui, le terrorisme et le takfirisme ont été totalement extirpés de Damas et ses environs.



Pendant tout ce temps comment voyez-vous la position des pays arabes?

A l'exception de l'Algérie, la position des pays arabes est tout simplement honteuse. Je pense notamment aux pays du Golfe. Ce n'est un secret pour personne, ces pays ont accompli un grand travail de sape. Ils ont soutenu et financé le terrorisme international en toute impunité. A ce soutien au terrorisme, ils ont arrosé certains médias de pétrodollars pour mener leur propagande.

Le reste des pays arabes, comme la Jordanie, on sait que c'est un allié stratégique des Etats-Unis, la Libye subit de plein fouet le complot, le Maroc est un affidé à ces machayikhe du Golfe à qui il obéit au doigt et à l'oeil, notamment l'Arabie saoudite qui a des intérêts étroits avec Israël. Telle est aujourd'hui la réalité amère à laquelle est parvenu le Monde arabe. Ils sont des croupions destinés à exécuter le plan soigneusement concocté dans des laboratoires américains. Il appartient aux peuples arabes de résister s'ils veulent reprendre leur destin en main et retrouver leur dignité perdue par la compromission de leurs dirigeants. Cela a un coût et la Syrie l'a démontré. J'ai rencontré l'ambassadeur algérien à Damas à plusieurs reprises et j'ai compris que l'Algérie était entre le marteau et l'enclume. Elle subissait des pressions énormes et certains pays sont allés jusqu'à la menacer directement de la faire exploser pour lui faire revivre la décennie noire du terrorisme islamiste.



Et que représente pour vous le fait de participer à ce Forum international de la diplomatie interparlementaire?

Cette rencontre est pour nous une très grande fenêtre ouverte pour dire au monde ce que fait et subit la Syrie sans passer par le prisme déformant des médias à la solde des ennemis, nombreux, de la Syrie.

Permettez-moi, à cette occasion, de saisir l'opportunité pour remercier vivement la Russie et son président Poutine de nous avoir offert cette occasion.

Je le félicite pour son soutien aux mouvements de libération et pour avoir soutenu contre vents et marées la Syrie qui subit une guerre injuste et meurtrière. La position a été à la hauteur de sa puissance et de son courage.

La rencontre de plus de 500 parlementaires de tous les coins du monde dont l'Afrique, l'Asie et l'Europe vaut son pesant d'or quand on sait que les Nations unies sont la domination exclusive des Etats-Unis.

Il s'agit de passer outre cette domination et d'exprimer notre sacro-saint principe de la souveraineté nationale et de l'indépendance. C'est le sens que nous donnons à ce forum.