ACADÉMIE DE LA LANGUE AMAZIGHE Le HCA se félicite

Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) s'est félicité hier de l'adoption, en Conseil des ministres, réuni mardi sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du projet de loi organique relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe. « Cette décision historique et cet acquis national, concrétisés à l'initiative du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont permis, d'une manière incontestable, le parachèvement du processus de réhabilitation de tamazight dans notre pays», indique le HCA dans un communiqué, ajoutant que «l'aboutissement de ce processus fondateur ouvre à tamazight, langue et culture (patrimoine de tous les Algériens), des perspectives considérables en termes de travail à réaliser dans la durée et dans de multiples domaines». Le HCA considère que l'Académie algérienne de la langue amazighe «est une entité constitutionnelle spécialisée et un édifice de référence scientifique national incontournable, porteur de projets de recherches pour la normalisation de la langue amazighe et de son illustration, en faveur d'un enseignement accessible à tous dont le savoir puise sa force de son double attachement à l'usage et à la norme».