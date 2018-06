DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES "Positives" selon le PT

Réuni en session ordinaire, le Secrétariat du bureau politique du Parti des travailleurs a abordé les décisions du Conseil des ministres les qualifiant de positives, notamment l'annulation pure et simple des augmentations de taxes de délivrance de plusieurs pièces administratives et autres documents de voyage (CNI, PC, passeport) prévues dans l'avant-PLF complémentaire 2018. Des mesures qui avaient suscité inquiétude et colère chez les citoyens mais résolument défendues publiquement par le Premier ministre, ainsi qu'une nouvelle dotation budgétaire de 500 milliards de DA destinée à lever le gel sur plusieurs projets structurants dans le cadre de la politique d'austérité mise en oeuvre dans le pays depuis 2015.

Pour le PT, ces mesures montrent, une fois de plus, que lorsque la volonté politique existe il est possible d'apporter des solutions aux nombreux problèmes qui rongent le pays. Le parti de Louisa Hanoune relève la persistance des contradictions qui minent l'exécutif depuis plusieurs mois et qui se sont exprimés sur de nombreux dossiers qui ont poussé la présidence de la République à intervenir pour recadrer le gouvernement (tamazight, PPP, concessionnaires automobiles, terres agricoles...).

Il enregistre également l'avancée notable s'inscrivant dans la voie de la prise en charge de la question amazighe par l'adoption d'un projet de loi organique qui vient de concrétiser la création de l'Académie algérienne de la langue amazighe.