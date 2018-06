WILAYAS DE L'EST DU PAYS La police à l'heure des bilans

Près de 20 000 voyageurs ont été contrôlés en une journée

L'Algérie s'attend à un dense mouvement durant la saison estivale au niveau des frontières Est et comme chaque saison, les services de sécurité se mobilisent pour assurer un certain confort aux voyageurs, d'où les mesures entreprises par les services de la police des frontières et qui ont été le sujet d'une conférence de presse animée hier par l'officier Rachid Lebaïli au niveau du siège régional de la police sis à la zone industrielle de Palma. En détaillant les mesures, le conférencier aborde d'abord le nombre de policiers mobilisés autour des plages de la région est, sachant que la côte comprend Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. 500 policiers doivent avoir sous l'oeil 24 plages, notons qu'ils sont dotés de moyens sophistiqués pour agir en cas de nécessité, dont le transport.

Ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 4 juin, note le conférencier qui aborde ensuite, les mesures entreprises pour les frontières soulignant que depuis l'année passée, soit en 2017, l'Algérie s'est dotée d'un système moderne pour activer le trafic aux frontières, le rendre plus fluide et plus rapide dans l'intérêt du voyageur.

Il s'agit d'un programme biométrique qui répond au nom d'Algérian Border control system (Albocos).

Rien que pour la journée du 8 août 2017, ce système a permis le contrôle en un temps record, de près de 20.000 personnes en une journée soit 13 en une minute. S'agissant des bilans enregistrés à travers les 15 wilayas de l'est en ces premières semaines du Ramadhan la police note un recul de la criminalité de 20% et le nombre d'accidents a été 144 parmi eux, avec trois décès. Durant la même période, en 2017, 13 décès ont été comptabilisés.

Sur un autre chapitre le conférencier parle de la distribution de 3119 repas depuis le début du mois à travers les wilayas de l'est pour 2921 voyageurs, dont des transporteurs et des étrangers.

A rappeler que pour ces mêmes wilayas 26.000 policiers sont mobilisés dont 3122 à Constantine.