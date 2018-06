BOUIRA 688 logements sociaux distribués

Par Abdenour MERZOUK -

On dit que la nuit du 27ème jour du Ramadhan est celle où les voeux des pieux sont exaucés. Ce fait semble se concrétiser pour pas moins de 688 familles à travers plusieurs localités de la wilaya de Bouira. Les responsables locaux semblent avoir retenu cette date pour rendre le sourire aux bénéficiaires des logements sociaux en leur attribuant les clés. L'opération concernera particulièrement 168 bénéficiaires de la liste des 814. Les heureux élus sont ceux qui ont été affectés lors du tirage au sort, sur le site des 168 logements. Le reste des bénéficiaires auront leurs clés d'ici le 5 juillet prochain. L'opération de la nuit sacrée «Lailatou el Kadr» concernera aussi les localités de Bir Ghbalou avec 160 unités, Aït Laâziz (70 Lgts), Aomar (90), Taghzout (50), Raouraoua (50) Bechloul (50), Aïn Bessem (27), Bouderbala (23) soit un total de 688 logements. Le communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Bouira précise aussi que la wilaya compte 4 060 logements sociaux dont 2081 ont fait l'objet d'une affectation préliminaire et les arrêtés et les clés seront remis dès la fin des travaux d'aménagement et de viabilisation achevés sur les divers chantiers.