TIZI OUZOU Les médecins résidents ont marché dans le calme

Une grande partie des marcheurs était vêtue de blouses blanches

L'objectif recherché consiste à réitérer la «détermination inébranlable» des médecins résidents à mener leur combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications.

Des centaines de médecins résidents, venus de plusieurs wilayas du pays, ont pris part, hier, à la marche prévue depuis une semaine dans la ville de Tizi Ouzou. Les manifestants se sont retrouvés dès le milieu de la matinée devant le Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou. Les médecins résidents ne sont pas arrivés en même temps mais ils atterrissaient progressivement à l'endroit où devait démarrer la marche. D'ailleurs, même après le coup d'envoi de la manifestation, d'autres médecins résidents en provenance de wilayas lointaines, y affluaient encore, au fur et à mesure que la marche avançait. Une grande partie des marcheurs était vêtue de blouses blanches, a-t-on constaté tandis que certains manifestants brandissaient des banderoles où étaient inscrits leurs slogans dans les deux langues arabe et française. Parmi les mots d'ordre que l'on pouvait lire sur les banderoles brandies et sur les affichettes, figuraient ceux-ci «Force dignité solidarité» et «halte à la répression»... Les médecins résidents qui ont pris part à cette énième marche ont traversé dans le calme la rue Lamali-Ahmed, puis le boulevard Abane-Ramdane, avant de poursuivre leur petit périple sur le boulevard «Larbi Ben M'hidi». Le point d'arrivée de la marche a été le carrefour Matoub-Lounès, en face de l'ancienne gare routière à l'entrée ouest de la ville. Tout au long du déroulement de la marche, des médecins résidents, munis d'amplificateurs de son, n'ont pas cessé de crier haut et fort leur colère et les marcheurs répétaient systématiquement les slogans entonnés. A noter qu'au cours de la marche, l'activité commerciale s'est poursuivie normalement, car la ville de Tizi Ouzou a l'habitude, ces derniers temps, d'accueillir des marches qui se déroulent fort heureusement dans le calme et sans aucun incident ce qui n'était pas le cas dans le passé.

A cette occasion, le collectif des médecins résidents autonomes ayant appelé à cette manifestation ont rendu publique une déclaration afin d'expliquer leurs préoccupations. Ce collectif rappelle dans sa déclaration, que cette semaine, les médecins résidents allaient boucler les sept mois de grève. Les concernés précisent que cette période de contestation a été faite de «résistance, d'union et de bravoure». «Sept mois durant lesquels les médecins résidents algériens n'ont ménagé aucun sacrifice pour défendre leurs droits les plus légitimes. Les tutelles quant à elles, ont préféré jouer la carte du mutisme et de l'indifférence», précise le collectif des médecins résidents dans le même communiqué. Et d'enchaîner: «Nous avons prouvé que la solidarité dont nous faisons preuve depuis le déclenchement de notre mouvement de protestation, a bravé toutes les manoeuvres de division et de discrédit.» Par ailleurs, le même collectif a tenu à dénoncer et à condamner «avec fermeté les mesures administratives sans fondement juridique prononcées par certains services à l'égard de plusieurs de nos confrères résidents». Le collectif ajoute: «Nous réaffirmons encore une fois que seule une volonté réelle et responsable pourra apporter des solutions pérennes et concrètes à cette impasse qui a tant duré, mettant en péril la santé du citoyen et prenant en otage l'avenir de 15.000 médecins». Et de conclure que par la marche de ce mercredi, l'objectif recherché consiste à réitérer la «détermination inébranlable» des médecins résidents à mener leur combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. «Nous voulons aussi arracher notre dignité tant bafouée», a conclu le collectif algérien autonome des médecins résidents. A noter qu'à la fin de la marche, les manifestants se sont dispersés dans le calme.