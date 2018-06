BLOCAGE DES ASSEMBLÉES LOCALES À BÉJAÏA Dénouement heureux à Aokas et Tichy

Par Arezki SLIMANI -

Il n'est jamais trop tard pour bien faire, les élus locaux des deux Assemblées populaires communales de Tichy et d'Aokas viennent de mettre fin à leurs errements pour se consacrer enfin aux préoccupations citoyennes.

Il était temps que cela arrive. La saison estivale s'ouvrira dans quelques jours avec un nouveau rebondissement au niveau des deux communes côtières, Tichy et Aokas, qui viennent de voir leurs assemblées respectives renouer avec le fonctionnement normal. Ces deux communes étaient, jusque-là, parmi les neuf autres à vivre des situations de blocage presque une année après le scrutin des locales.

Leurs deux dernières sessions ont été plus que concluantes. A Aokas, un accord a été trouvé après de longues tergiversations, pour l'installation de l'exécutif communal, ce qui ne manquera pas de se répercuter positivement sur la bonne gestion de la collectivité. Le président de l'APC, d'obédience RCD, a proposé son colistier, les élus têtes de listes du FFS et du RND ainsi qu'un élu de la liste de l'alliance TAJ pour les postes de vice-présidents. Un vote a eu lieu et l'installation de l'exécutif a été adoptée à la majorité. L'APC d'Aokas sera dirigée par une alliance de conjoncture formée de quatre vice-présidents de l'APC issus du RCD, FFS, RND et alliance TAJ. La constitution des commissions et l'installation des délégués communaux sont attendues ces jours-ci. A Tichy, le FLN sort grand perdant dans cette bataille qui aura duré plusieurs mois.

Tichy connaît son exécutif. Il a été installé. Dans cette commune, le FLN avait fait une proposition, après son annulation de l'accord conclu avec les deux élus du RCD, en formant un bloc d'opposition, une de ses élues claque la porte de sa formation politique pour rejoindre les élus du FFS qui ont obtenu la majorité relative avec sept sièges sur 15. Avec l'appui de cette élue, le président de l'APC, d'obédience FFS et fort de ce huitième membre, n'a fait que proposer un exécutif constitué de ses colistiers et de cette ex-élue FLN.

En attendant sept autres Assemblées populaires communales sont toujours dans l'impasse à Béjaïa. Les présidents des assemblées sont certes élus sur des listes ayant obtenu la majorité relative. Ils ont été installés par la force publique, mais la constitution des exécutifs communaux n'a pas été une chose facile.

Les calculs mesquins et personnels de certains élus, qui n'ont de souci que d'arracher un poste de responsabilité équivalent à un poste de travail avec un salaire garanti pendant au moins cinq années, ont beaucoup changé la donne.

Les alliances se constituent et se reconstituent avec chaque fois des impondérables qui laissent encore traîner les choses. Les communes de Oued-Ghir, Darguina, Souk El Tenine, Taourirt Ighil, Adekar, El Flaye et Boudjellil, qui, elle, n'a carrément pas connu le vote du 23 novembre 2017, sont toutes dans une situation confuse. Les présidents de ces APC ont eu la majorité relative. Mais ils se sont retrouvés seuls en l'absence de consensus au sein des élus.