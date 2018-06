LE PROJET DE LOI RELATIF À LA CRÉATION DE L'ACADÉMIE ALGÉRIENNE DE LA LANGUE AMAZIGHE A ÉTÉ ADOPTÉ L'ultime couronnement

Par Hocine NEFFAH -

La question de l'identité amazighe est maintenant entre les mains des scientifiques et les chercheurs pour qu'elle puisse se hisser à la hauteur des défis

Tamazight se dote maintenant d'une structure qui aura à déterminer les priorités quant à sa mise en branle sur le plan académique, scientifique et pédagogique.

La messe est dite, le Conseil des ministres a adopté hier le projet de loi relatif à la création de l'Académie algérienne de la langue amazighe. Cette avancée qui démontre la volonté politique réservée à cette variante civilisationnelle ne fait que consacrer l'identité algérienne dans son triptyque comme socle de la personnalité nationale.

Dans ce sens, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait opéré la démarche consistant à l'installation de cette académie pour mettre un terme aux spéculations et aux débats stériles qui ont caractérisé la question de la langue berbère et de la manière d'entreprendre les mécanismes de sa promotion et de son enseignement et aussi de la langue adéquate dont elle fera l'objet de travail et de recherche scientifique.

Le communiqué qui a entériné la réunion du Conseil des ministres, présidé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a indiqué que «le projet de cette loi organique, présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, définit les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette instance, placée auprès du président de la République et dont la création est prévue par l'article 4 de la Constitution, amendée en 2016», lit-on dans ce communiqué émanant des services de la présidence de la République.

C'est un exploit d'ordre scientifique qui va permettre de rompre avec les arguties qui ne faisaient que justifier des approches politiciennes et identitaires comme un moyen de surenchère et de pression. Tamazight se dote maintenant d'une structure qui aura à déterminer les priorités quant à sa mise en branle sur le plan académique, scientifique et pédagogique. Les missions telles que définies par le projet de loi organique soulignent que «L'Académie est chargée notamment de recueillir le corpus national de la langue amazighe dans toutes ses variétés linguistiques, d'établir la normalisation de la langue amazighe à tous les niveaux de description et d'analyse linguistique, et d'élaborer un dictionnaire référentiel de la langue amazighe», a précisé le communiqué. L'Académie sera un instrument scientifique et pédagogique qui mettra fin une fois pour toutes à la polémique et aux clivages dont tamazight était bon gré mal gré victime.

C'est dans ce sillage que le président Abdelaziz Bouteflika a apporté des réponses quant à la mission de la langue amazighe et aussi l'appropriation de cette variante identitaire dans une harmonie avec les autres composantes de l'identité nationale. Dans ce sens, le chef de l'Etat, a précisé que «le Président Abdelaziz Bouteflika a estimé que l'adoption de ce texte par le Parlement couronnera le processus de réappropriation de tamazight par toute l'Algérie comme l'un des facteurs de consolidation de l'unité de son peuple», et d'ajouter que «Langue nationale et officielle, tamazight, que l'Etat oeuvrera à promouvoir comme en dispose la Constitution, a désormais besoin de l'apport des compétences nationales dans ce domaine, pour développer, au sein de l'Académie, les instruments et les règles à même d'accroître l'usage et le rayonnement de cette langue, partie indissociable de notre identité nationale», a affirmé le président de la République dans un communiqué.

Une parenthèse vient d'être fermée, la langue amazighe ne saurait être un moyen de récupération ni de manipulation politicienne, elle est et elle sera le rempart sûr de l'unité nationale et de la cohésion sociale et politique du peuple algérien.

Avec la mise en place de l'Académie de la langue amazighe, la question de l'identité amazighe est maintenant entre les mains des scientifiques et les chercheurs pour qu'elle puisse se hisser à la hauteur des défis qui s'imposent à l'aune des changements importants que connaît le monde et les progrès même sur ces aspects qui ont trait à la promotion de l'identité sous toutes ses formes.