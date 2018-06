Le chèque remplace le couffin du Ramadhan

Par Madjid BERKANE -

La décision vise plusieurs objectifs, la garantie de la traçabilité de l'argent, la préservation de la dignité du bénéficiaire et une meilleure organisation.

Le fameux couffin de Ramadhan que les pouvoirs publics distribuent aux familles démunies jusque-là à la veille de chaque mois sacré sera remplacé à partir de l'année prochaine par un chèque ou par des espèces. La décision a été prise avant-hier en Conseil des ministres présidé par le président de la République. «Le chef de l'Etat a instruit le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que cesse le recours à la distribution du couffin de Ramadhan, et que cette action de solidarité de l'Etat soit réalisée dès l'année prochaine à travers des allocations financières décaissées par chèque ou par espèces», a indiqué un communiqué rendu public à l'issue du Conseil des ministres.

L'instruction intervient, précise le communiqué, suite à une communication faite en Conseil des ministres, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui sur les préparatifs mis en place pour le mois de Ramadhan. Ainsi, au titre des opérations de solidarité nationale, 8,4 milliards de DA ont été mobilisés notamment par les communes et les wilayas, pour assurer la distribution de près de 2 millions de couffins ainsi que la distribution de près de 6 millions de repas chauds au niveau de 1300 restaurants, a ajouté la même source.

Il faut dire, à ce propos, que le remplacement des couffins de Ramadhan par des chèques obéit aussi à plusieurs considérations. La décision s'inscrit en effet en droite ligne de la volonté du gouvernement de généraliser l'utilisation du chèque.

L'utilisation du chèque garantit mieux, selon les économistes, la traçabilité de l'argent. Il est à rappeler que la méthode actuelle de la distribution du couffin de Ramadhan a fait objet de plusieurs dénonciations. Plusieurs parties reprochent en effet aux P/APC le détournement desdits couffins à leur profit et celui de leurs proches.

L'utilisation du chèque va permettre aussi aux pouvoirs publics de connaître avec exactitude les personnes méritant l'aide et celles qui ne méritent pas. L'assainissement de la liste sera très facile. L'idée est importante, car le gouvernement compte réorganiser les subventions. Le chantier est, pour rappel, toujours en cours. Par ailleurs, le remplacement des couffins par des chèques ou des espèces est plus pratique sur le plan organisation. Il évitera aux bénéficiaires de longues chaînes et les frais de transport. En outre, le chèque répond parfaitement au souci du gouvernement de préserver la dignité des citoyens. En utilisant ce moyen de paiement, le bénéficiaire deviendra totalement anonyme et s'épargnera ainsi les situations humiliantes. Le ministre de l'Intérieur, pour rappel, s'est déjà exprimé sur la question. «La dignité du citoyen n'a pas de prix et le gouvernement y tient énormément», a-t-il dit avant le début de ce mois sacré.

Dans ce sens, il est à souligner que le Croissant-Rouge algérien(CRA) et les comités des mosquées qui donnaient autrefois des aides alimentaires aux familles démunies, ont depuis quelques années changé de méthode. Ils sont en train d'envoyer ces aides à travers des enveloppes. «L'action humanitaire n'a pas besoin d'une publicité», a indiqué Saïda Benhabylès lors d'une conférence de presse. Il est à noter que le président de la République a instruit aussi à cette occasion, les différents ministères concernés par l'amélioration du cadre de vie des citoyens, de se mobiliser et d'être disponibles en permanence.. Pour ce faire, le président a approuvé la décision de mobiliser plus de 30 milliards de DA supplémentaires pour garantir un approvisionnement correct en eau potable pour la population durant cet été. Le président de la République a écouté aussi un exposé quant à l'augmentation des capacités de production de l'électricité. De leur côté, les services de la poste ont exposé leurs dispositions pour assurer la disponibilité des liquidités au niveau des bureaux de poste. L'approvisionnement du marché en produits alimentaires, le stockage de céréales et de poudre de lait ont été aussi exposés. Le président de la République a chargé à la fin des exposés, les secteurs concernés de veiller à la concrétisation de toutes ces mesures durant le mois de Ramadhan et au-delà, a fait part le communiqué.