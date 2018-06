500 MILLIARDS DE DA POUR LES PROJETS GELÉS le président relance la machine

Par Walid AÏT SAÏD -

Les projets relancés sont bien ciblés

Cet argent doit servir à la construction de nouvelles voies ferrées et de rocades au profit du nouveau port centre de Cherchell, de l'augmentation de l'exploitation des mines de phosphate, ainsi que de la modernisation du port de Annaba en liaison avec ce même projet.

Chose promise, chose due! Dès que les finances du pays se sont stabilisées, les projets gelés ont été relancés.

En effet, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé de débloquer 500 milliards DA pour relancer des projets sociaux et des infrastructures en suspens, depuis l'éclatement de la crise financière en 2014. «Le projet de la loi de finances complémentaire de 2018 prévoit un ajout de 500 milliards DA en autorisations de programme pour le financement notamment de projets sociaux et d'infrastructures», a indiqué un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des ministres tenue mardi dernier sous la présidence du chef de l'Etat. «Dans sa partie budgétaire, le projet de loi se limite à l'ajout d'un montant de 500 milliards DA en Autorisations de programme, sans inscription de Crédits de paiements supplémentaires», note le communiqué. Mais qu'est-ce que ces autorisations de programme et ces inscriptions de crédits de paiements supplémentaires? On se noie un peu dans toutes ces notations. Eh bien, il faut savoir que les autorisations de programmes sont les montants maximum des dépenses budgétaires qui sont autorisées à être engagées pour l'exécution des projets pendant les années à venir et sont effectuées au rythme de la réalisation des travaux. Quant aux crédits de paiements, ce sont les dépenses qui sont effectuées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de ces autorisations de programme.

En termes plus clairs, cette nouvelle dotation de 500 milliards DA «permettra de relancer une série de projets, notamment sociaux, gelés ces dernières années du fait de la tension financière sur le budget de l'Etat. «Elle servira aussi à engager de nouvelles réalisations d'infrastructures qui seront financées en concours temporaires par le Fonds national d'investissement (FNI)», explique le communiqué. «Il s'agira notamment de voies ferrées et de rocades à réaliser ou à moderniser au profit du nouveau port centre d'El Hamdania (Cherchell) et de l'augmentation de l'exploitation des mines de phosphates, ainsi que de la modernisation du port de Annaba en liaison avec ce même projet», précise le communiqué.

Le Conseil des ministres a également examiné la réévaluation d'opérations d'équipements.

Ces opérations, qui sont à un stade «très avancé» de réalisation, portent sur le dédoublement et la rectification de la voie ferrée entre Khemis-Miliana et El Affroun ainsi qu'entre Oued Sly et Yellel, ainsi que du contournement routier, de la ville de Cherchell, indique le communiqué du Conseil des ministres. Il s'agit également de la valorisation du port de Djendjen, la réalisation d'un nouveau module à l'aéroport d'Oran-Es Senia ainsi que le tramway de Ouargla. Des projets donc d'une importance capitale pour le développement économique et social. Ils sont bien ciblés étant des investissements qui touchent directement au bien-être des citoyens et la prospérité économique du pays. «Si le gouvernement doit maintenir une gestion prudente des ressources financières du pays, cela ne doit pas empêcher la relance des projets sociaux gelés ces dernières années, ainsi que la consolidation du réseau des infrastructures de base, surtout lorsque celles-ci sont liées à des projets économiques dont la rentabilité est établie», a commenté le président Bouteflika à l'issue de l'adoption de ce projet de loi. Voilà donc que comme l'avait promis le président: «Dès que les caisses se remplissent, l'argent va directement aux citoyens en forme d'infrastructures sociales...»