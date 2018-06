GAÏD SALAH À LA 12ÈME DIVISION D'INFANTERIE MÉCANISÉE "La force de l'ANP provient du moral de ses éléments"

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée,

«Nos ambitions de modernisation de l'Armée nationale populaire, sont grandes et infinies.»

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, effectue depuis hier, une visite de travail et d'inspection de deux jours en 1ère Région militaire. Lors de la première journée, la visite a été entamée à la 12ème division d'infanterie mécanisée à Djelfa. Infatigable, le vice-ministre de la Défense nationale a redoublé d'efforts en ce mois pour garder le contact direct avec ses éléments. A l'issue de cette visite l'hôte de la wilaya de Djelfa, a lors d'une rencontre en compagnie du général-major Habib Chentouf, commandant de la 1ère Région militaire, avec les cadres et les éléments de la division d'infanterie prononcé un discours, tout en donnant des orientations, non sans avoir évalué le degré du rendement de l'Armée nationale populaire et non sans avoir averti à la clôture de son allocution: «L'Armée nationale populaire a gardé un oeil sur l'Algérie et a veillé à sauvegarder sa souveraineté nationale, ainsi nous avons toujours rappelé que l'Algérie est l'élan et en est la finalité. Elle est l'aboutissement pour lequel nous oeuvrons, au sein de l'Armée nationale populaire, et pour lequel nous ne ménageons aucun effort afin de réaliser davantage de développement, et obtenir plus de facteurs de force et de modernité.»

S'adressant à son assistance, le vice-ministre de la Défense nationale avait entamé son intervention en soulignant: «Je confirme, en vous regardant droit dans les yeux et en lisant les expressions de la force et de la vigueur sur vos visages, que vous représentez la pierre angulaire d'un édifice dont les fondations sont profondes, nommé l'Armée nationale populaire», il ajoute avec la même détermination, s'adressant aux soldats: «La force de votre armée provient du moral de ses éléments, et ceci est une certitude bien évidente, dont nous avons pleine conscience en tant que Haut Commandement, et dont nous oeuvrons inlassablement à renforcer les fondements entre les rangs, et constatons avec grande satisfaction les fruits à travers ce moral solide, bien mis en évidence par les contributions des éléments militaires dans toutes leurs catégories, chacun dans le cadre de ses compétences, et dans tous les domaines, notamment l'accomplissement de la mission de lutte contre le reste des terroristes jusqu'à leur totale éradication.»

Le général de corps d'armée tient à rappeler devant ses troupes: «Nous continuons à affirmer que nos ambitions de modernisation de l'Armée nationale populaire, sont grandes et infinies, qui exigent de se doter en permanence de détermination, et de ne pas succomber au piège de l'autosatisfaction, peu importe l'ampleur des résultats obtenus.» Il estime donc que «c'est ainsi et sur cette voie qu'est adoptée la réévaluation continue des méthodes utilisées, car la parfaite réévaluation exige de l'individu d'effectuer des examens successifs des travaux réalisés en veillant à les soumettre aux tests nécessaires». Dans son intervention pleine de sens, le chef d'état-major de l'ANP revient sur certains critères dont doivent jouir sans modération les soldats attestant que «nous sommes parfaitement convaincus que la contribution ayant trait à l'aspect de compétences, des qualifications et des aptitudes, dans tous les sens portés par cet aspect dans le rehaussement de la disponibilité et de la réussite sur le terrain, est une contribution importante et nécessaire. Nous sommes pleinement conscients, que les exigences de l'aspect moral et ses contributions dans la promotion des degrés d'état-prêt au combat et opérationnel des éléments et des unités, est une contribution vitale, voire impérative».

Dans cet objectif précisément, a-t-il ajouté, «nous continuerons à remémorer à chaque occasion, au sein des rangs, les tenants d'un moral solide, qui sont les exploits de notre Histoire nationale, et le soin de les enraciner dans les coeurs et les esprits des personnels, de faire de ses événements, de ses faits et ses multiples stations, une motivation pour davantage d'efforts, un encouragement pour le travail fructueux et un exemple dont les leçons sont à suivre».

Tout en saluant les efforts remarquables de la 12ème division d'Infanterie mécanisée et l'ensemble des unités et des formations déployées à travers la 1ère Région militaire, il ajoute: «Je vous exhorte, au sein de la 12ème division d'infanterie mécanisée, à faire de vos bras solides les piliers inébranlables de nos Forces armées, de faire de vos esprits une source d'innovation au combat, et à veiller à faire de vos coeurs un rempart de l'amour de l'Algérie.» Insistant sur l'importance de garder un moral solide, il ajoute: «Nous avons oeuvré à rendre le moral des éléments un fondement des plus importants, sur lequel s'érige l'ensemble de nos efforts de développement, car nous sommes convaincus que la mesure véritable et rationnelle pour juger l'état-prêt d'une armée, est l'évaluation du moral, alors, veillez à en conférer l'importance qui lui revient. Celui qui maîtrise parfaitement et amplement la formule de la réussite, trouvera sans aucun doute sa voie vers le succès.»

Cet aspect mental se traduit, selon le vice-ministre de la Défense nationale «par une sagesse dans la réflexion, une rationalité de la pensée, une opinion avisée lors de l'exercice des missions, une lucidité, un discernement, un réalisme et une objectivité en faisant ressortir les critères de la réussite et les facteurs du succès». Ces critères, sont pour lui «les clés de la perfection, de l'innovation et du talent, voire du succès». D'où son insistance sur «le bilan des résultats obtenus année après année, le bon emploi de la pratique et des expériences acquises, aussi bien lors des opérations que pendant l'entraînement et la préparation au combat dans toutes ses phases et ses niveaux, ou lors des étapes des multiples formations, sont les moyens les plus adaptés et les plus efficients afin d'obtenir les résultats escomptés».

Ainsi donc pour le général de corps d'armée «l'aspect de sensibilisation et de prise de conscience sont un pilier stable qui maintient les édifices du travail laborieux, et nous oeuvrons pour cela avec persévérance, car au regard des évolutions des événements et des mutations s'opérant dans la région et la sous-région, l'Armée nationale populaire a gardé un oeil sur l'Algérie et a veillé à sauvegarder sa souveraineté nationale, ainsi nous avons toujours rappelé que l'Algérie est l'élan et en est la finalité.

Elle est l'aboutissement pour lequel nous oeuvrons, au sein de l'Armée nationale populaire, et pour lequel nous ne ménageons aucun effort afin de réaliser davantage de développement, et obtenir plus de facteurs de force et de modernité». Le message du vice-ministre de la Défense nationale intervient comme pour avertir des dangers qui assiègent le pays et des énormes efforts de l'ANP pour préserver l'Algérie.