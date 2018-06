LA GENDARMERIE DRESSE LE BILAN DU PREMIER SEMESTRE Alarmante recrudescence de la criminalité

Par Ilhem TERKI -

pas moins de 2 100 affaires ont été traitées et 750 individus ont été arrêtés par les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger

Outre le trafic de drogue et de psychotropes, les cambriolages et les agressions, 3 affaires d'homicide volontaire ont été traitées!

Abordant la criminalité globale, enregistrée au cours de ce semestre, les gendarmes ont dressé leur bilan! Alarmante recrudescence de la criminalité. Ces affaires concernent la criminalité de droit commun, la criminalité organisée, les infractions aux lois spéciales et l'exécution des mandats de justice.

En effet, pas moins de 2100 affaires ont été traitées et 750 individus ont été arrêtés par les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger, dans le cadre de son action dans le domaine de la police judiciaire, durant les quatre premiers mois de 2018, pour divers crimes liés à l'atteinte aux personnes et aux biens notamment pour vol, coups et blessures volontaires, faux et atteinte à l'économie nationale.

L'examen des statistiques présentées permet de relever une augmentation considérable en matière d'affaires traitées par rapport à la même période de l'année écoulée. «Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger ont enregistré, dans le domaine de la police judiciaire, durant les quatre premiers mois de l'année 2018 à Alger, 2 122 affaires pour divers crimes dont 1229 crimes d'atteinte aux biens et 794 affaires d'atteinte aux personnes, outre 53 crimes liés à la famille et aux moeurs», selon le lieutenant Souad Ounis. Il s'agit également de sept affaires liées à la sécurité et l'ordre publics, précise-t-on. Les saisies de drogue connaissent de plus en plus une hausse. Ces derniers mois ont été marqués par la saisie de 6 kg et 64 grammes de kif traité et 243 grammes de cocaïne, en sus de 4 383 comprimés psychotropes.

Outre le démantèlement de plusieurs réseaux, à Alger, pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives, trafic de drogue et de psychotropes, cambriolage et agressions contre des citoyens, ces unités ont traité lors de la même période, trois affaires d'homicide, dont les mis en cause ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Dans ce même ordre d'idées, on note que, les mêmes services ont démantelé un réseau composé de 18 individus impliqués dans le vol de 875 quintaux de ronds à béton, la récupération de produits alimentaires impropres à la consommation et de 8 quintaux d'abats congelés de dinde destinés à la consommation, le certificat médical du vétérinaire et le registre du commerce étant manquants. Les mêmes éléments ont procédé a la saisie de 3950 kg de fromage. Quant à l'identification des personnes et des véhicules, l'officier supérieur a indiqué que les unités relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale ont procédé, lors des quatre premiers mois de 2018, à l'identification de 192.005 individus et 69.536 véhicules, ce qui a permis l'arrestation de 434 individus recherchés et la restitution de 22 véhicules.

L'officier supérieur a relevé, en outre, que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, 42 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés avant d'être déférés devant les juridictions compétentes.

Enfin, il est important de souligner que la recrudescence de la criminalité sous toutes ses formes appelle à la conjugaison des efforts à tous les niveaux.