EXAMEN DE FIN DE CYCLE PRIMAIRE 2018 Léger recul du taux de réussite

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les résultats de l'examen de fin de cycle primaire (5 e) ont été rendus publics hier. Le taux de réussite a atteint 87,25%, a annoncé la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, mardi soir, sur sa page Facebook officielle.

«Les résultats de l'examen de fin de cycle primaire pour la session 2018 seront annoncés mercredi 6 juin à partir de 17h00 sur le site http:cinq.onec.dz», a-t-elle indiqué.

Les quelque 797 812 candidats qui ont passé l'examen le 23 mai dernier au niveau des différents établissements du pays, ont ainsi pu s'enquérir de leurs notes via Internet dans la soirée d'hier. Notons par ailleurs, que le nombre d'élèves ayant réussi leurs épreuves, haut la main, a par le passé, constamment oscillé entre 80 et 90%. Toutefois, si l'on compare le taux de réussite de la session 2018 à celle de l'année écoulée, on remarquera qu'un léger recul a été enregistré.

En effet, en 2017, le taux de succès a atteint 89,38%. Ce même nombre s'était par la suite, établi à 93,91%, soit après le rachat sur la base de la fiche de synthèse. Encore faut-il souligner que cette année, le nombre de candidats à l'examen de passage en première année moyenne a été supérieur à la session précédente, avec une augmentation de près de 4, 8%. Pour ce qui est du déroulement de la 5e, le 23 mai dernier, quelques perturbations, rappelons-le, sont survenues au cours de cette journée. Il s'agit des fuites des sujets sur les réseaux sociaux, des deux matières principales, à savoir les mathématiques et la langue arabe. Cela est arrivé à peine 15 minutes après le début des épreuves dans la matinée. Pourtant, c'est un dispositif rigoureux qui a été installé ce jour là, afin justement de faire face à de tels imprévus. Certes, ce petit couac n'a pas eu d'incidences particulières sur l'examen, qui s'est finalement terminé de façon sereine, mais il a tout de même contribué à perturber le déroulement de ce dernier. Cela a été engendré par des personnes travaillant dans l'enceinte de l'établissement, lesquelles auraient pris des photos pour les diffuser ensuite sur Facebook. Précisons que le nombre des candidats concernés par la session 2018 a été de 797 812 élèves, lesquels ont été répartis sur 7 371 centres d'examens.

En ce qui concerne les résultats de l'examen du brevet de l'enseignement moyen (BEM), ils seront annoncés le 18 juin prochain. Une fois cette date passée, les services du département de l'éducation nationale se prépareront pour la tenue du dernier examen de fin d'année mais aussi le plus important; le baccalauréat qui débutera à partir du 20 juin.

Les derniers préparatifs se peaufinent, avec pour premier objectif, écarter tout risque de fraude. Nouria Benghebrit a ainsi assuré qu'un dispositif draconien est mis au point afin qu'aucun incident grave ne vienne impacter le déroulement des épreuves.