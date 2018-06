AYANT REFUSÉ D'OBTEMPÉRER AUX SOMMATIONS DE L'ARMÉE Un narcotrafiquant marocain abattu à Tindouf

Dans le cadre des activités de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité et la contrebande, l'Armée a fait une grosse prise hier. «Un détachement de l'Armée nationale populaire a mis en échec, aujourd'hui 8 juin 2018, (hier, Ndlr) près de la zone frontalière de Oued Smeira, wilaya de Tindouf/3°RM, une tentative d'introduction par trois narcotrafiquants de nationalité marocaine d'une grande quantité de kif traité s'élevant à trois quintaux et 25 kilogrammes», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette opération, ajoute le communiqué, «l'un des narcotrafiquants a été abattu, après avoir tenté de prendre la fuite, de franchir avec force le barrage dressé par les forces de sécurité et refusé d'obtempérer».