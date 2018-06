CONSTANTINE 17 000 euros saisis par la police

Agissant sur la base de renseignements vérifiés et recoupés, la Brigade de recherche économique et financière de la sûreté de la wilaya a, après un plan de travail, réussi à mettre la main sur un individu qui s'adonne à outrance au trafic de plusieurs monnaies étrangères.

L'enquête déclenchée a permis aux policiers de localiser ce trafiquant au niveau de la vieille ville et a pu saisir une somme de 17 000 euros en plus des sommes d'autres monnaies étrangères, à savoir le dollar américain, dollar canadien, franc suisse, dinar tunisien, marocain, sterling et celle des Emirats.

La police note aussi la récupération d'une importante somme en dinars algériens. Le mis en cause âgé de 47 ans a été arrêté dans le cadre d'une enquête approfondie, car il pourrait bien s'agir là d'un réseau.