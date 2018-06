SOUR EL GHOZLANE La liste des logements sociaux affichée

Finalement et après des années d'attente la liste des bénéficiaires des logements sociaux de la commune de Sour El Ghozlane a été affichée jeudi dernier. Cette liste et sa confection auront survécu à trois walis; Messieurs Maskri aujourd'hui à Sétif, Cherifi actuel wali d'Oran et Limani Mustapha l'actuel wali qui a exigé sa relance et son affichage, avant de voir le jour. Dès l'annonce, des dizaines de mécontents sont venus observer un sit-in devant les sièges de l'APC et de la daïra. Ces mécontents et comme à chaque distribution disent être les plus méritants. Une nouvelle fois ils sont invités à introduire des recours. On aura enregistré pas moins de trois tentatives de suicide par des jeunes qui n'ont pas trouvé leurs noms sur la liste des bénéficiaires. Un important dispositif sécuritaire a été mobilisé autour des deux édifices publics du chef-lieu de la commune.