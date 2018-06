M'CHEDALLAH (BOUIRA) Le sit-in a echoué

Par Aomar MOHELLEBI -

L'appel lancé par les associations de Takerboust dans leur bras de fer avec le président de l'APC de la même commune autour de la tenue du troisième festival du théâtre amazigh n'a pas eu l'écho espéré. En effet ils étaient quelques dizaines seulement à faire le déplacement devant le siège de la daïra pour exiger l'autorisation inhérente à l'organisation de l'édition. Après avoir consacré une longue couverture à cet évènement et donné la possibilité aux responsables de l'association de s'exprimer et pour être équitable, nous avons jugé utile de rapporter la version de l'autorité. Ainsi et à l'occasion d'une sortie, le wali est revenu sur la question. «Le festival s'il est national nécessite une autorisation du ministre, s'il est d'envergure de wilaya, il faut notre accord. Dans le cas actuel des choses, cette rencontre ne remplit pas ces deux obligations. Le président a refusé de donner une autorisation en se basant sur des arguments financiers et en contestant le lieu choisi pour les festivités en se référant aussi au bilan des deux éditions précédentes. Les initiateurs ont introduit une demande auprès de nos services qui se penchent sur la proposition. Ne donnons pas à une demande des portées politiques.»